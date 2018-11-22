Список таблица всех процессоров Intel на LGA 1155 (сокет 1155) socket — (Xeon e3, Xeon e3 V2, Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron) — Характеристики,спецификация, цены

Всем привет. Наконец-то собрал все процессора сокета LGA1155 в одном месте. Сюда вошли такие процессоры как: Xeon e3 (первой версии и второй), Core i7, Core i5, Core i3, Pentium и Celeron. В таблице даны основные характеристики процессоров. Если в графе цены знак вопросика, значит я не нашёл цен на данный процессор. Процессоры отсортированы, в больше степени, по производительности: чем выше процессор тем лучше. Но в некоторых случаях это не так. Главный критерий сортировки — количество ядер, а лишь затем тактовая частота. Графика процессоров сокращена с «Intel HD Graphics 4000 850 МГц» до «HD 4000 850 МГц» (это пример) для удобства сравнения.

Другие таблицы с процессорами от Intel:

Все процессоры LGA2011

Процессоры на LGA1366