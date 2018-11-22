Список таблица всех процессоров Intel на LGA 1155 (сокет 1155) socket — (Xeon e3, Xeon e3 V2, Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron) — Характеристики,спецификация, цены

Всем привет. Наконец-то собрал все процессора сокета LGA1155 в одном месте. Сюда вошли такие процессоры как: Xeon e3 (первой версии и второй), Core i7, Core i5, Core i3, Pentium и Celeron. В таблице даны основные характеристики процессоров. Если в графе цены знак вопросика, значит я не нашёл цен на данный процессор. Процессоры отсортированы, в больше степени, по производительности: чем выше процессор тем лучше. Но в некоторых случаях это не так. Главный критерий сортировки — количество ядер, а лишь затем тактовая частота. Графика процессоров сокращена с «Intel HD Graphics 4000 850 МГц» до «HD 4000 850 МГц» (это пример) для удобства сравнения.
|Название
|Цена
|Количество ядер (потоков)
|Частота (турбо)
|Графика
|Кэш-память
|Мощность
|Техпроцесс
|Семейство
|Xeon E3-1290 v2
|13 409 руб
|4(8)
|3,7(4,1) ГГц
|Нет
|8 МБ
|87 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1290
|5 437 руб
|4(8)
|3,6(4) ГГц
|Нет
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1280 v2
|5 641 руб
|4(8)
|3,6(4) ГГц
|Нет
|8 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i7-3770K
|8 228 руб
|4(8)
|3,5(3,9) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|8 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i7-2700K
|5 712 руб
|4(8)
|3,5(3,9) ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1275v2
|10_754_руб
|4(8)
|3,5(3,9) ГГц
|650 МГц
|8 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1280
|4 537 руб
|4(8)
|3,5(3,9) ГГц
|Нет
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1270v2
|4 683 руб
|4(8)
|3,5(3,9) ГГц
|Нет
|8 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i7-3770
|5 885 руб
|4(8)
|3,4(3,9) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|8 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i7-2600
|4 683 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i7-2600K
|4 792 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1245v2
|4 315 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|650 МГц
|8 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1240v2
|4 084 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|Нет
|8 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1270
|3 015 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|Нет
|8 МБ
|80 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1275
|3 029 руб
|4(8)
|3,4(3,8) ГГц
|850 МГц
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1230v2
|3 402 руб
|4(8)
|3,3(3,7) ГГц
|Нет
|8 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1245
|2 790 руб
|4(8)
|3,3(3,7) ГГц
|850 МГц
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1240
|2 680 руб
|4(8)
|3,3(3,7) ГГц
|Нет
|8 МБ
|80 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1235
|3 130 руб
|4(8)
|3,2(3,6) ГГц
|850 МГц
|8 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1230
|2 675 руб
|4(8)
|3,2(3,6) ГГц
|Нет
|8 МБ
|80 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i7-3770S
|5 343 руб
|4(8)
|3,1(3,9) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|8 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i7-2600S
|4 355 руб
|4(8)
|2,8(3,8) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|8 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i7-3770T
|8 439 руб
|4(8)
|2,5(3,7) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|8 МБ
|45 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1265L v2
|4 662 руб
|4(8)
|2,5(3,5) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|8 МБ
|45 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1260L
|2 372 руб
|4(8)
|2,4(3,3) ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|8 МБ
|45 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3570
|2 447 руб
|4
|3,4(3,8) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3570K
|3 589 руб
|4
|3,4(3,8) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2550K
|2 416 руб
|4
|3,4(3,8) ГГц
|Нет
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3550
|2 280 руб
|4
|3,3(3,7) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2500
|1 905 руб
|4
|3,3(3,7) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-2500K
|2 177 руб
|4
|3,3(3,7) ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1225v2
|2 008 руб
|4
|3,2(3,6) ГГц
|650 МГц
|8 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3470
|2 069 руб
|4
|3,2(3,6) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2450P
|12 932 руб
|4
|3,2(3,5) ГГц
|Нет
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3570S
|2 212 руб
|4
|3,1(3,8) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3450
|1 960 руб
|4
|3,1(3,5) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3350P
|2 109 руб
|4
|3,1(3,3) ГГц
|Нет
|6 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2400
|1 666 руб
|4
|3,1(3,4) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-2380P
|1 837 руб
|4
|3,1(3,4) ГГц
|Нет
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1220v2
|1 973 руб
|4
|3,1(3,5) ГГц
|Нет
|8 МБ
|69 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1225
|1 511 руб
|4
|3,1(3,4) ГГц
|850 МГц
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1220
|1 701 руб
|4
|3,1(3,4) ГГц
|Нет
|8 МБ
|80 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3340
|2 041 руб
|4
|3,1(3,3) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2320
|1 633 руб
|4
|3(3,3) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3330
|2 041 руб
|4
|3(3,2) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|77 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3550S
|1 993 руб
|4
|3(3,7) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3475S
|2 484 руб
|4
|2,9(3,6) ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3470S
|1 803 руб
|4
|2,9(3,6) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2310
|1 701 руб
|4
|2,9(3,2) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3450S
|1 933 руб
|4
|2,8(3,5) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3340S
|2 224 руб
|4
|2,8(3,3) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2300
|1 632 руб
|4
|2,8(3,1) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|95 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-2500S
|1 746 руб
|4
|2,7(3,7) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3335S
|16 475 руб
|4
|2,7(3,2) ГГц
|HD 4000
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3330S
|1 905 руб
|4
|2,7(3,2) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2405S
|1 769 руб
|4
|2,5(3,3) ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-2400S
|1 511 руб
|4
|2,5(3,3) ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|6 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i5-3570T
|3 651 руб
|4
|2,3(3,3) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|6 МБ
|45 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2500T
|2 367 руб
|4
|2,3(3,3) ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|6 МБ
|45 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-3250
|1 292 руб
|2(4)
|3,5 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-3245
|1 632 руб
|2(4)
|3,4 ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-3240
|1 020 руб
|2(4)
|3,4 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-2130
|915 руб
|2(4)
|3,4 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-3225
|1 965 руб
|2(4)
|3,3 ГГц
|HD 4000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-3220
|915 руб
|2(4)
|3,3 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-2125
|2 268 руб
|2(4)
|3,3 ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-2120
|844 руб
|2(4)
|3,3 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-3210
|1 224 руб
|2(4)
|3,2 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-2105
|2 042 руб
|2(4)
|3,1 ГГц
|HD 3000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-2102
|?
|2(4)
|3,1 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-2100
|793 руб
|2(4)
|3,1 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-3250T
|?
|2(4)
|3,0 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-3470T
|1 625 руб
|2(4)
|2,9(3,6) ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-3240T
|1 496 руб
|2(4)
|2,9 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i3-3220T
|1 428 руб
|2(4)
|2,8 ГГц
|HD 2500 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|i5-2390T
|1 769 руб
|2(4)
|2,7(3,5) ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-2120T
|1 156 руб
|2(4)
|2,6 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|i3-2100T
|1 088 руб
|2(4)
|2,5 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Xeon E3-1220Lv2
|1 965 руб
|2(4)
|2,3(3,5) ГГц
|Нет
|3 МБ
|17 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Xeon E3-1220L
|1 902 руб
|2(4)
|2,2(3,4) ГГц
|Нет
|3 МБ
|20 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2140
|1 372 руб
|2
|3,3 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G2130
|895 руб
|2
|3,2 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G2120
|861 руб
|2
|3,1 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G870
|584 руб
|2
|3,1 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2030
|599 руб
|2
|3 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G860
|393 руб
|2
|3 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2020
|586 руб
|2
|2,9 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G850
|1 034 руб
|2
|2,9 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G645
|431 руб
|2
|2,9 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2010
|481 руб
|2
|2,8 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G840
|344 руб
|2
|2,8 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G640
|241 руб
|2
|2,8 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G1630
|481 руб
|2
|2,8 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|2 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G2120T
|?
|2
|2,7 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G632
|?
|2
|2,7 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G630
|241 руб
|2
|2,7 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G1620
|413 руб
|2
|2,7 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|2 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Celeron G555
|?
|2
|2,7 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|2 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2030T
|1 530 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G2100T
|2 172 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G860T
|1 845 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G620
|206 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G1610
|330 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|2 МБ
|55 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G622
|?
|2
|2,6 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|3 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G550
|298 руб
|2
|2,6 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|2 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G645T
|812 руб
|2
|2,5 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G2020T
|2 620 руб
|2
|2,5 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Celeron G540
|241 руб
|2
|2,5 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|2 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G640T
|?
|2
|2,4 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G1620T
|?
|2
|2,4 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|2 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Celeron G530
|241 руб
|2
|2,4 ГГц
|HD 2000 (850 МГц)
|2 МБ
|65 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Pentium G630T
|674 руб
|2
|2,3 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G1610T
|1 206 руб
|2
|2,3 ГГц
|HD 3000 (650 МГц)
|2 МБ
|35 Вт
|22 нм
|Ivy Bridge
|Pentium G620T
|1 143 руб
|2
|2,2 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|3 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G550T
|479 руб
|2
|2,2 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|2 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G540T
|?
|2
|2,1 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|2 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G530T
|827 руб
|2
|2 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|2 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G470
|?
|1(2)
|2 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|1,5 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G465
|344 руб
|1(2)
|1,9 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|1,5 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G460
|241 руб
|1(2)
|1,8 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|1,5 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
|Celeron G440
|543 руб
|1
|1,6 ГГц
|HD 2000 (650 МГц)
|1 МБ
|35 Вт
|32 нм
|Sandy Bridge
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252 комментария
хелло,друзья.подскажите,у меня мат плата ga h61m s2 b3,процессор i5 2300, видеокарта gtx 1050,ram 8gb,хочу сменить процессор,что посоветуете?
Привет. Лучшим вариантом будет xeon e3-1230 v2 (4 ядра, 8 потоков, 3,2 ГГц, 2900 рублей стоит). Прирост в многопотоке примерно 50 процентов
Тут не так давно в ветке фигурировала история, когда на материнке с H61 чипсетом (правда там был АСУС) не завелся Xeon e3-1230 v2. Так что, возможно, есть смысл перестраховаться и взять Xeon E3-1270. Он хотя бы точно будет работать на этой материнке.
Нашёл в интернете обсуждение похожей платы Ga-h61m-s1, которая официально тоже держит Xeon E3 только первой версии. В итоге со второй версией e3 завелось.
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:8:25714
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в выборе процессора для материнки GA-H61M-S2H. Какой на нее лучше поставить процессор (без разгона, боюсь что криворук) ).
И еще вопрос по оперативке (если вдруг xeon посоветуете), оперативку нужно именно серверную под него или пойдет обычная ddr3?
Добрый день. I5-2500 (4 ядра, 3,3 ГГц, 23$ стоит) или Xeon e3-1270 (4 ядра (8 потоков), 3,4 ГГц, 39$ стоит) — лучшие варианты качество/цена, и оба процессора будут работать на вашей плате.
Xeon на LGA 1155 работает с обычной памятью
Добрый день. Недавно купил карта palit gtx1080 8gb. И карта не работает на 100% и fps сильно проседает. Мне посоветовали поменять свой проц i5 3330 на более мощный, который выжмет все соки с видюхи. Хочу купить 2700к, т.к. она еще и разгоняется. Что скажете? Или есть смысл сразу брать 3770к? Заранее спасибо
Добрый день, при разгоне разницы между 2600/2700/3770 практически нет. Первые два берут более высокую частоту (4.7-5 ГГц), а у последнего хуже разгон (4.4-4.6 ГГц), но чуток лучше архитектура. Так что можно брать любой из них. В разгоне они очень хорошо смогут дополнить вашу 1080.
Доброго времени суток! Буду рад Вашему совету!
Достался в подарок совершенно новый системник (видимо где то долго стоял без дела): Gigabyte GA-Z77X-D3H, i5-3570, 8152МБ DDR3-1333, SSD ADATA SP600 120gb, жесткий 2ТБ, Видеокарта была HD7750 1G GDDR5 — ну через 2 мес. сгорела =( взял GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ), есть желание сделать что то получше в наше время! какие есть варианты? что посоветуете поменять или добавить? Заранее спасибо!
Добрый день, честно говоря, я не вижу особого смысла что-то менять в этой системе. Комп достаточно сбалансированный. Единственно что можно чуток улучшить — это поменять процессор на что-то типа Xeon 1230v2. Прирост в играх будет порядка 10-15% ФПС, ну и станет меньше лагов и фризов (если они имеют место быть). Если же у вас и сейчас нет проблем с этим, то вообще не вижу смысла менять шило на мыло. Но, есть еще один путь — можно заморочиться и взять проц i7 с возможностью разгона (с индексом «К») и хорошо разогнать его. В итоге вы получиться очень заметный прирост скорости, но этот апгрейд и стоит дороже (нужно будет не забыть и про хороший кулер) и нужно заморочиться с разгоном.
Здравствуйте, помогите с выбором процессора, пожалуйста. Я пока думаю над покупкой Xeon e3 1230v2
Проц Core i5-2550K cpu @ 3.5 ghz
Память 4 ГБ DDR3-1600 DDR3
Видео msi gtx 1060 3gb
Мать MSI H61M-P20/G3
Блок fsp 500w
Добрый день. Можно пойти двумя путями. Можно купить новый проц и Xeon e3 1230v2 сейчас реально оптимальный вариант за свои деньги. А можно пойти по другому варианту, раз у вас проц с индексом «К». Можно купить материнку на P/Z чипсете и хорошенько разогнать его. Еще крайне советую добавить еще хотя бы 4 гига оперативки.
Добрый день, спасибо за ответ, у меня еще вопрос.
Необходимо ли мне будет обновлять БИОС под новый процессор Xeon e3 1230v2?
Я вроде посмотрел, у меня стоит последняя версия БИОС от 2013-01-10.
Если стоит последняя версия (1,9), как раз от 2013-01-10, то обновлять БИОС уже не требуется. Процессор поддерживается вашей материнкой официально и проблем при запуске не должно быть никаких.
Добрый день.
Помоги что-нибудь сделать с компом.
Уже не тянет нормально современные игры.
Часто приходиться играть на средних или минималках.
Проц Core i5-2400 cpu @ 3.10 ghz
Память Kingston 4gb*2 1333
Видео msi gtx560 twin frozr2
Мать asus p8h61
Блок fsp epsilon 600w
Заранее спасибо.
Добрый день. Для более или менее комфортной игры вам требуется замена и процессора и видеокарты. Ставьте Xeon E3-1230 v2, тем более он поддерживается вашей материнкой официально. Единственно перед заменой не забудьте обновить БИОС на самый новый. На крайняк, поначалу можно заменить только видеокарту на что-то из следующего списка, в зависимости от бюджета: RX560-470-570-480-580 или 960-970-1050Ti-1060, либо, если предпочитаете только новое, то берите 1650 Super или 5500XT. Ну и не забудьте про SSD, если у вас еще его нет!
задаюсь постоянно вопросом, есть ли смысл менять процессор на что-то по-лучше?
или проще будет собрать на уже новой матери-процом и тд?
i5 2500
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3
16 gb DDR3-1333(чуть выше из-за изменения шины на 105)
GTX 1060 Armor (6gb)
На мой взгляд, особого смысла менять платформу нет. Особенно сейчас, при конских ценах и относительно скором появлении новых платформ как от Интел, так и от АМД. Железо у вас довольно бодрое и единственная причина менять ее целиком — если вы являетесь заядлым геймером и любите играть только на ультрах. Единственно что можно заменить — это проц. Если поставите какой-нибудь Xeon, типа E3-1270 (или Xeon E3-1230v2), либо еще что-то круче, если позволяет бюджет, это заметно поможет избавиться от фризов в играх. Ну и, если вдруг у вас еще не стоит SSD, то это маст хэв!
Добрый день! Имеется i5-3570 (не K версия), мать Gigabyte Ga-Z77…, 2х4гб оперы 1333, видяха 1060 6гб. Есть ощущение, что перестало хватать проца, загрузка 100% периодически, фризы, в частности в игре COD: Warzone. Гугление привело к мыслям о бюджетной замене проца на том же сокете, чем брать, например новый проц+мать+оперу, выложив при этом 15-30к. Хотелось бы услышать Ваш совет, на этот счет. Если коротко, нужно что-то сделать с процессором) Заранее спасибо!
Добрый день. Да, фризы в играх при общем высоком среднем ФПС возникают чаще всего из-за проца. Современные игры очень любят 8 и более потоков + большой L3 кэш. Самый оптимальный вариант это поставить Xeon типа 1270 вместо вашего процессора. Либо можно заморочиться в какой-нибудь i7 с индексом «к» и разогнать его хорошенько.
Спасибо за ответ! i7 в моем городе б/ушный не найти за адекватную цену, склоняюсь к Xeon с алиэкспреса, теперь думаю, что из 3-х вариантов взять, 1230v2,1240v2,1270v2, как думаете замечу ли разницу в +-100(200) мгц?
Разница будет в пределах 2-5%. По факту разницы вы абсолютно не заметите. На мой взгляд, переплачивать за более шустрые процы стоит только если разница в цене относительно невелика.
Еще раз благодарю за обратную связь! Заказал 1230v2 за 3к. Осталось увеличить оперативную память.
Привет, помоги советом. Имеется материнка Gigabyte GA Z77-DS3H, проц i5-3550, видеокарта GTX 750Ti, SSD на 120 и HDD на 1Т, ОЗУ 8гб, блок на 600w, очень слабенько тянет игры, не справляется с многозадачностью (окна браузера+игра), проседает фпс. Хочется забыть что такое фпс, а сейчас пока довольствуюсь частичными фризами (CS:GO)Задумался над обновлением процессора, но что взять и рационально ли это будет ? Бюджет до 15к. Спасибо)
Привет. Для игр твой комп явно слабоват. По хорошему нужно менять и проц и видюху. С бюджетом в 15к есть смысл полностью менять платформу на 2011. Материнка X79G/H + проц 1650 если планируется разгон (или 2650 v2 если разгон не планируется) + видюха RX480 как раз выйдут примерно в 15к по текущим конским ценам. Желательно сюда еще добавить 8 ГБ оперативки.
Человек выше имеет схожие хар-ки с моим ПК, за исключением видеокарты, ну и проц чуть лучше
Думаете, что заменой проца не обойдется ?((
Оперативка у меня сейчас 8 стоит
Хотелось бы сделать минимальный апгрейд, не менять всю систему, получится ли?
Вы же замахиваетесь на 15к, вот я на такой бюджет и обрисовываю оптимальный апгрейд)). Если вы хотите минимальный апгрейд, то вполне можно остаться на текущей платформе, но вот для повышения среднего ФПС в играх (без многозадачности) вам нужно менять в первую очередь не проц, а видюху. А если хотите больше многозадачности, а в игры играете только простые, типа КС ГО, то тогда надо менять проц. Видюху есть смысл ставить что-то либо 1050Ti-1060 или RX460/470/480/580, смотрите по своему бюджету и предложениям. Проц сейчас оптимальный это Xeon 1270.
Доброго дня, имеется система на 1155 сокете, есть вопрос по поводу апгрейда системы.
Мой билд: Мать — Gigabyte ga-p75-d3 (обновлёна до последнего биоса), Камень — i5-3570k, Память — DDR3 32Gb (1600), Видеокарта — Evga Gtx 1070 Ti Sc Hybrid (8Gb), Бп — Zalman на 500w, Диски — SSD 500Gb, Hard 1Tb.
Вопрос состоит в следующем: Есть ли смысл переходить с i5-3570k на i7-3770k ?? Т.к. посмотрев что это последний i7 который был на 1155 сокете.
Так же интересно было бы услышать от вас,что можно ещё проапргейдить или уже на более новую систему переходить??
Т.к.цели у компа разные, от офисных, работ с видеомонтажом и сведением звука, до игр.
Заранее спасибо за ответ и хорошего вам времени суток! 😉
Смысл переходить на 3770к есть только если вы собираетесь серьезно разгонять его. В этом случае никакие апгрейды вам вообще не нужны. Если разгон не планируется, то можно взять Зеон и это будет самый бюджетный вариант апгрейда. Смысл вообще делать апгрейд зависит от того, хватает ли вам текущей конфигурации или вы испытываете дискомфорт в определенных режимах работы/игр. Нет резона делать апгрейд просто ради апгрейда. Если все-таки руки чешутся, то есть 2 варианта апгрейда. 1) Переходить на новую платформу, это значит либо менять сразу проц+мать+ОЗУ, что довольно накладно, особенно сейчас. 2) переходить на платформу 2011 и брать 6-тиядерник для хорошего разгона или 8-миядерник, что даст неплохой профит для видеомонтажа и т.п. работ.
Ауууу доброго времени суток.Оставили мой вопрос без ответа .Не хорошо (((.По поводу 3570К на что заменить можно .может на 3770к или может из xeon 1270v2 —1280v2. и толк будет вообще ?
Здравствуйте. Xeon 1270v2 и 1280v2 — не разгоняются, поэтому видеокарту не вытянут. А 3770k даст прирост 15-20% в тех же частотах что и 3570k.
Я лично не покупал бы.
Здравствуйте, у меня наверное самая древняя система, 775 сокет и xeon. Хочу постепенно проапгрейдиться. 8 гигов ддр 3 есть. При бюджете в 6-7 тысяч можно подобрать что-то более менее актуальное? Мать и камень, подскажите пожалуйста
Здравствуйте. На 1155 сокет стоит переходить только в том случае, если вы найдёте материнскую плату по невысокой цене. В данный момент платы lga1155 популярны у «перепрадавцов», из-за чего цены явно завышены.
Процессор посоветую для LGA1155 Xeon E3-1270 (4 ядра, 8 потоков, 3,3 ГГц, стоит 3400 рублей, работает на любой плате).
Плату рекомендую любую, кроме HP, Lenovo.
Доброго времени суток .Мучаюсь вопросом какой камушек поставить на замену .Характеристики системы 3570к в разгоне до 4.0. мать p8p67pro rev 3.1. DDR 3 16 gb-1600 видяха GTX 1660 ti в разгоне по памяти . Проц хочется заменить на что то типа 3770к или может на xeon какой не будь типа 1270v 2 или 1280v2. просто парой смотришь а проц долбиться в 100. а это плохо . разгонял до 4.4 но мне его работа не понравилась в купе с оперативкой. Заранее благодарю .
Здравствуйте! Могу я поставит процессор i7-3770k на материнскую плату lga1155 и видеокарта RX 580 8gb?
Добрый день. Да, скорее всего все без проблем заработает. Но чтоб ответить более точно, надо точно знать название материнской платы.
Здравствуйте. В комментариях вижу здравая обратная связь, может и мне поможете 🙂
Есть комп
проц i3-3220
мат. плата P8Z77-V LX ASUS
видеокарта R9 200 series
смотрю в таблицу и понимаю что можно выбрать процессор которые в разы увеличит производительность для игр
вопрос в том какой выбрать оптимальный вариант по цене/качеству
или рассмотреть возможность приобретения видеокарты(какой?)
или и то и другое лучше )
Здравствуйте. Тут нужно уточнить модель видеокарты. R9 200 серии включает в себя много видеокарт: r9 270/r9 270x/r9 280/r9 280x/r9 290 или r9 290x.
Сейчас самый оптимальный вариант для апгрейда процессора цена/качество: Xeon E3 1270 (3480 руб) или Xeon e3 1230v2 (3950 руб). Производительность примерна одинаковая. После i3 в играх разница будет существенной.
Здравствуйте, xeon e3 1230v2 подойдет на biostar ih61mf-q5
Добрый день. Да, должен работать без проблем.
Добрый день. подскажите тот же Xeon E3 1270(90) даст прирост производительности?
(i5 2500 /8 гиг оперативы 1600/ 780TI / проц разогнал до 4500 . видео и проц на водянке 2х контурной (с охладой проблем нет никаких)
игры редко в основном Компас 3Д -сейчас большие сборки подтормаживают и бывают вылеты (на пиковых нагрузках на процессор)
Или лучше уж подкопить и систему менять
Добрый день. Вылеты у вас скорее всего не из-за проца, а из-за небольшого количества памяти. Для программ типа Компаса она ОЧЕНЬ нужна и чем больше тем лучше. 8 ГБ для больших проектов это крайне мало. Так что в первую очередь увеличьте именно ее, хотя бы до 16 (а если проекты из нескольких тысяч деталей, то и 32 будет норм). По поводу процессора, правильно ли я понимаю, что у вас 2500k, раз у вас есть разгон? Прирост от перехода на Зеоны с вашего проца будет, но не слишком большой. Особенно учитывая то, что разогнать их вы не сможете также как ваш i5. Процентов 10-20% от силы вы сможете выжать, заменив ваш проц на топовые Зеоны. Выбирать вам, но не думаю что оно того стоит… Конечно же, если вы профессионально используете Компас и у вас серьезные проекты, то вам обязательно нужно менять систему. Наилучший вариант — Райзен любого поколения, желательно от 8 ядер и выше.
Спасибо за ответ.. с зарплаты(если она будет :)) ) доставлю еще 16 гиг и посмотрю.
Да проц К серии 🙂
Берите б/у на Авито/Юле/Али, нет смысла идти за DDR3 в магазин.
все таки..можете список накидать? вчера свой до 4700 разогнал..но даже на воде 94 градуса..
Вы имеете в виду новый комп? Если так, то ответьте на следующие вопросы:
1) Каковы цели сборки? Правильно ли я понял, что в основном это Компас и чуток игр?
2) В каком-то конкретном магазине собираетесь покупать (дабы сразу ориентироваться на их цены и ассортимент)? Вы хотите брать полностью новое железо или что-то остается от старого (водянка, например) или рассматриваете покупку на Али?
3) Каков бюджет компа и что он в себя включает — системник или включая монитор+клаву+мышку+еще что-то?
4) Есть ли жесткие предпочтения по фирмам? Например — только Интел или НВидиа или Асус и ничего другого.
5) Должны ли входить в состав системника/покупки в целом какие-то специфические вещи, например отдельная звуковуха или водяное охлаждение или подсветка?
6) Как вы относитесь к шуму системника? Системник должен быть максимально тихий или пофиг?
7) Какой корпус у системника вы бы хотели видеть? Есть ли особые пожелания (цвет, прозрачность, куча портов) или пофиг какой? Его размер стандартный ATX или есть какие-то требования/пожелания?
И да, ставили ли вы больше ОЗУ? И если да, то как изменилась работа после ее увеличения?
Добрый день. Оперативка и Plextor M8Pe еще в пути..Хочу только поменять процессор. Системная плата Asus P8Z68 Deluxe . Охлаждение так и останется водяным+ доработки. Процессор либо на авито либо на али..
Видеокарта 780 TI так же на воде.
Если вы все-таки решились менять процессор, то менять его есть смысл либо на достаточно высокочастотные Xeon’ы, либо, что было бы идеально в вашем случае, ставить i7 с разблокированным множителем (2600к/2700к/3770к) и гнать его под водянкой до 4,6-4,8 ГГц. Кстати, ваши вылеты из программы, вполне возможно обусловлены нестабильной работы из-за переразгона. В обычном режиме это скорее всего никак не дает о себе знать, но при большой нагрузке при рендеринге случаются ошибки.
А Radeon RX 550 или 560?… Этот процессор должен же тянуть?
Тоже норм карты. Процессор потянет
550 не стоит брать, она вообще очень слаба. 560 — неплохой вариант под ваш проц.
Здравствуйте, имеется мать Asus P8H61-MX
проц DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100)
Видеоадаптер nVIDIA GeForce GT 440
оперативка один слот рабочий на 8гб
БП 500W
идут все все современные игры, которые ставил, но на минималках конечно и с подтормаживаниями. Хотел приобрести видеокарту GTX 1660. Будет ли она работать? И как понимаю, если будет, то будет работать на PCI-E x16? Т.е на 30% от своей производительности, т.к пропускная способность ниже? Так же стоит ли менять проц на i7-2600 (i7-3770, как понимаю не стоит брать из-за возможно высохшей термопасты под крышкой)?
Или можно взять видео какое-то попроще? или переходить уже на другую платформу? Бюджет рассчитывал 15 видео + 5 проц…. пока думал цены подскочили….Какие варианты возможны еще? И имеет ли смысл апгрейда в данной случае? Спасибо за внимание.
Добрый день. Во-первых, GTX 1660 будет работать только если у вас Windows 10 c билдом не ниже 1803/1809, в чем я несколько сомневаюсь. Во-вторых, если вы ее поставите, то у вас будет слишком сильный перекос в сторону видюхи и один фиг у вас будут тормоза в играх, т.к. проц будет являться бутылочным горлышком. Его вам нужно менять обязательно. Если бюджет ограничен, то лучше возьмите GTX 1650 Super (или RX480/RX580 c Али) + процессор типа 1270 или 1230v2 с Али. Возможно максимальные кадры в играх при такой конфе будут несколько ниже варианта с 1660, но зато минимальные кадры заметно подтянутся и лагов/фризов будет гораздо меньше.
Спасибо за ответ. На счет винды Вы ошиблись, у меня сборка 1909. Стоит винда на SSD.
1230v2 это тот же i7-2600?
Видюху если брать б/у то что лучше GTX1060 6Gb, GTX1650 Super, RX 580? Сравнения смотрел, примерно все одинаковые(1060 чуть получше). Хотелось бы Ваше мнение (до 10к)?
Ну и отлично, тогда это снимает часть проблем! :-). Значит вам достаточно докупить сносный проц и комп вполне еще поработает. Производительность 1230v2 схожа с i7-2600, но это разные процессоры как по поколению, так и по частотам и по наличию встроенного видеоядра. Среди i7 у 1230v2 нет прямых аналогов с точки зрения физической одинаковости чипа + характеристик. Ближе всего к 1230v2 наверное i7-3770T, но у второго есть встроенное ядро и базовая частота ниже. По поводу всех этих трех видюх вы правы — они примерно равны по производительности и у каждого есть явные плюсы и минусы по сравнению с соперниками. Только вот их несколько сложновато сравнивать по цене. Ту же 1650Super вы вряд ли найдете дешевле 13к рублей и тем более б/у, все-таки пока это новинка и в целом новинка неплохая. Частично портит картинку 4 ГБ памяти, что для современных ААА-игр это впритык. RX580 — сам по себе хороший вариант, но лишь по тем ценам, почём ее продавали на Али совсем недавно. Брать же ее сейчас там за 7-10к (за вариант с 4-8 ГБ памяти) это совсем плохой выбор. То же самое с 1060 с Али. Цены на Авито/Юле пока выглядят гораздо гуманнее. Еще минус RX580, это требовательность к БП. Если у вашего БП относительно честные 500 Вт, то его вполне хватит, но если это ноунейм, то очень вероятны проблемы с нехваткой питания, которые, возможно, вылезут не сразу. Взвесив все «за» и «против», соглашусь с тем, что 1060 (но ТОЛЬКО вариант с 6 ГБ !!!) с Авито/Юлы за ~8-9к рублей в текущих условиях это наиболее оптимальный выбор. Если ваш БП достаточно качественен, то, в принципе, если попадется RX580 c 8 ГБ памяти за ту же цену, то это тоже хороший вариант. RX580 c 4 ГБ памяти будет интересен лишь при цене 6-7к рублей.
Есть возможность взять i7-3770 за 6к или i7-3770K за 8к, стоить ли доплачивать, мать asus p8z77-v lx?
Хотелось бы ответить «все зависит от того, будете ли вы заниматься разгоном или нет», НО! Как по мне, то обе цены явно завышены. За эти деньги вполне можно взять целиком китайскую материнку 2011 + Xeon 1620 даже по текущим ценам. Не могу сказать, что это даст преимущество, но сам факт…
видео поставил 1060 6Гб, игры идут все на ультрах, иногда только подлагивает при подгрузках. Пришел проц Е3-1230v2… комп не запускается с ним, биос обновил,был 0430, стал 0710, так может плата все-таки не поддерживает этот проц? или не рабочий пришел?
питание на плате 4-pin хотя с БП идет 8… мало питания?
Проц на этой материнке по идее должен работать. Дело тут точно не в питании. 4-пина вполне хватает для работы этого проца. Попробуйте обычным ластиком протереть контакты на брюшке процессора, после чего протереть его спиртом. Сам проц попробуйте запустить без установки кулера и пощупайте — греется или нет. Сам комп с этим процем вообще не включается или что происходит?
на сайте в списке проц не поддерживается. Комп просто включается и стоит черный экран, моник не переходит в рабочий режим, звуковые сигналы никакие системник не выдает… хз в чем проблема.
У знакомых взял мать чуть посвежее, проц запустился без проблем… временно поменялся с ними материнками. Думаю, все таки дело в поддержке матерью проца.
Довольно странно что материнка не заводится с этим процем… Впервые столкнулся с тем, что Зеоны не работают на какой-то 1155 плате. То что официально поддержки Зеонов нет, это еще не говорит о том, что они не будут работать. Скорее всего, из-за того что у этой платы есть и 2я ревизия P8H61-MX R2.0, на вашу плату очень быстро перестали делать новые БИОСы и нужные микрокоды для v2 версии Зеонов просто не были добавлены, хотя, повторюсь, это очень странно. Как вариант, можно либо попробовать прошиться БИОСом от 2й ревизии материнки (но, на случай возможных проблем, нужно иметь программатор, чтоб, в случае неудачи, вернуть обратно старый БИОС), либо при помощи специальной программы выдрать свежие микрокоды из БИОСа под новую материнку и вставить их в ваш БИОС.
Всем привет, так как бюджета для полного обновления компа нет, вопрос на что можно обновиться? материнка оч старая, поэтому рассматриваю покупку материнки+проца
Бюджет 10к +-
вот конфигурация на данный момент
Материнка: ASUS M4A77T
Видюха: 750ti
Оперативка: 8 гб
Проц:
AMD Athlon II X3 445 3.1GHz НО я давно разлочил 4 ядро на нем? и он превратился в amd phenom x4 3.1GHz
Буду очень благодарен вам за помощь, и да, неважно какой будет процессор amd или intel
А каковы задачи апгрейда? Без этого сложно что-то советовать. Если рассматривать «коня в вакууме», то с таким бюджетом я советую брать на Али проц 1620 на сокете 2011 (2,5к рублей) и китайскую материнку типа X79 M2 c М.2 разъемом под NVMe накопитель (4к рублей), плюс собственно взять этот самый M.2 NVMe накопитель на 240-256 ГБ, в идеале Samsung PM981 (4,5к рублей) . Но для такой сборки нужна немного повышенная прямота рук для перепрошивки БИОСа под разгон, а также понимание, что возможно придется чуток позаморачиваться. Ничего особо сложного там нет и есть куча мануалов, но, моя задача предупредить :-).
И да…, цены сейчас с текущим курсом доллара абсолютно негуманны. Возможно стоит немного подождать, пока ситуация несколько стабилизируется.
Здравствуйте.
Имею вот такую сборку:
i5-3470 / Gigabyte Z77M-D3H / DDR 3 4/4(16gb) 1866 / Блок CORSAIR 600W / SSD 120gb + HDD 1TB
Планирую поставить GTX 1070-1080
Бюджет 5-10к (без учета видеокарты)
Есть вариант взять i7-3770k за 5к (Мать не поддерживает изменение вольтажа только множитель)
Подскажите есть смысл насиловать 1155 или продать и переходить 2011 ?
Добрый день. 2011 по производительности во многом схож с 1155, а с учетом того, что у вас уже есть материнка и есть возможность купить 3770к по хорошей цене, то, на мой взгляд, лучше брать именно его. Даже без увеличения напряжения вы вполне сможете разогнать его до 4-4,3 ГГц. Примерно до таких же значений гонятся разные 1620-1650 на китайских материнках 2011. Тем более с нынешним курсом цены на китайские комплектующие сейчас сильно завышены.
Добрый день!
подскажите, можно ли еще улучшить систему за разумные деньги?
сейчас имею — мать H67MA-USB3-B3, проц i5-2400, ОЗУ 20Gb, видео RX470
Добрый день. Да, вполне реально. Вам достаточно заменить проц на что-то типа 1230v2, 1270 или что-то еще более мощное, а также поставить SSD, если раньше этого не сделали. В этом случае комп получит хороший импульс бодрости :-).
Добрый вечер, хотел спросить у меня мать p8z68-v ,процессор intel cor i5 2500k видео карта GeForce GTX 560 Ti память DDR3 2/4 1866. Думаю взять видеокарту 1660, и стоит ли менять процессор i5 на 1270-v2. Может что то предложите, заранее спасибо.
Добрый день. 1660 довольно хороший вариант. Обратите внимание на 1660 Super, обычно именно эта модификация обладает лучшим сочетанием цена/производительность, но, нужно смотреть на конкретные предложения. Сразу же напомню, что если вы поставите 1660, то у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять Windows 10 с версией билда не ниже 1803/1809, иначе почти наверняка будут проблемы с драйверами. Лучший вариант с процессором, это максимально разогнать ваш текущий проц, тем более ваша материнка поддерживает это. По производительности он тогда будет не хуже того же 1270v2 в стоке. Если разгона точно не будет, то брать 1270v2 за 5к рублей не очень удачная идея. Лучше обратите внимание на 1270 за 3к рублей или на 1230v2 за 3.5к рублей. По производительности они будут лишь чуток слабее, но стоят заметно дешевле. Вообще же, брать сейчас что-то на Али не слишком хорошая идея, т.к. цены и условия доставки из-за вируса сходят с ума. Лучше повременить хотя бы полмесяца, до очередной «распродажи» в конце марта.
Спасибо за ответ.
Добрый день а какая разница между зеон 1280-v2 и 1230-v2 ?
Добрый день. Честное слово, не против помочь, но вы бы хоть сами потрудились глянуть эти отличия на этой же странице. 🙂 Там все отличия лишь в частотах 3.3-3.7 ГГц у 1230v2 и 3.6-4.0 ГГц у 1280v2.
Здравствуйте! Помогите советом. Есть старый комп.
Плата Gigabyte H61M-S2PV
GeForce GTX 650
ОЗУ 6 гб DDR3-1333 (2+4)
i3-3210
БП Veltron 400w
Есть желание бюджетно проапгрейдить, хотя бы до средних настроек в новых играх. (бюджет 10-20к). Посоветуйте что лучше приобрести, сначала хочу обновить проц и видеокарту.
Добрый день, разбег 10-20к очень значительный. За 20к можно собрать вполне бодрый комп, а за 10к это только серьезный апгрейд вашего старого ПК. Если вы планируете покупать обновки на Али, то пока советую немного повременить с этим, т.к. из-за коронавируса цены почти на все поднялись примерно на 20%, а сроки доставки стали довольно непредсказуемы. Лучший вариант — подождать до конца марта, когда страсти поутихнут, цены, я надеюсь, восстановятся, а у Али будет очередной День Рождения, а значит будут купоны, скидки и очередная распродажа. И, если на компьютерные комплектующие скидки и распродажа особо не распространяются, то за счет купонов можно дополнительно неплохо сэкономить. Конкретно по комплектующим — по хорошему у вас нужно менять почти все. Проц смотрите Xeon E3-1230v2 или Xeon E3-1270 с ценой 3-3,5к рублей. Видюху советую RX480 с ценой не дороже 5-6к рублей. Для такой видюхи вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заменить блок питания. Из разряда «дешево и сердито» рекомендую блок на 500-550 Вт QDion, FSP PNR или AeroCool VX Plus за 1.5-2к рублей. Это недорогие, не выдающиеся, но вполне рабочие лошадки. Вполне можно сразу же вместо 2 Гб планки поставить еще одну на 4 гига, либо сразу же брать 2х8 Гб. Оба варианта имеют право на жизнь. Еще вы ничего не написали про то, какой жесткий диск используете. Если у вас не SSD, то крайне рекомендую поставить именно его — прирост отзывчивости системы будет колоссальный. Можно взять следующие SSD на 240-250 гигов: ультрадешево, но терпимо — KingDian с Али, недорого и с неплохими показателями — AData 650, Crucial BX/MX 500 или Kingston A400, получше и побыстрее, но дороже остальных — Samsung 860 EVO. В случае, если вы реально готовы выложить 20к рублей, то советую сразу же не заморачиваться с апгрейдом, а собирать «новый» комп на платформе 2011 из комплектующих с Али. Получится реально шустрая за свои деньги машинка, о которой, если вы хотите, можно поговорить отдельно.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как выбрать железо, приблизительно на 35000 рублей. Уровень понимания в этом деле у меня, наверное чуть ниже минимума.
Для этого нужно получить ответы на несколько вопросов:
1) Каковы цели сборки? Игры, без игр, профессиональные задачи?
2) В каком-то конкретном магазине собираетесь покупать (дабы сразу ориентироваться на их цены и ассортимент)?
3) В 35к входит только системник или это включая монитор+клаву+мышку+еще что-то?
4) Есть ли жесткие предпочтения по фирмам? Например — только Интел или НВидиа или Асус и ничего другого.
5) Должны ли входить в состав системника/покупки в целом какие-то специфические вещи, например отдельная звуковуха или водяное охлаждение или подсветка?
6) Как вы относитесь к шуму системника? Системник должен быть максимально тихий или пофиг?
7) Какой корпус у системника вы бы хотели видеть? Есть ли особые пожелания (цвет, прозрачность, куча портов) или пофиг какой? Его размер стандартный ATX или есть какие-то требования/пожелания?
Если же вас интересует принцип подбора, а не советы по конкретной сборке, то он таков:
1) Определяетесь с бюджетом, условиями применения (игры/проф. деятельность) и требованиями к составу периферии и пожеланиями к внешнему виду и эргономике
2) Здраво оцениваете собственные знания в этом деле и решаете:
а) Либо подобрать/собрать все самому
б) Довериться менеджеру в магазине
в) Обратиться к разбирающимся людям, которым вы доверяете
2) Определяетесь где и в каком состоянии будете брать железо — есть несколько вариантов, у которых есть свои плюсы и минусы:
а) брать новое в магазине
б) брать б/у (новое/условно новое) на Алиэкспрессе или в другом схожем магазине
в) брать б/у на Авито/Юле
2) Определяетесь с платформой, а именно выбираете или процессор от Интел или процессор от АМД и на каком сокете будет процессор.
3) От выбора процессора, а также бюджета и требований к компу зависит выбор материнки и типа/объема оперативной памяти.
4) Следом, в зависимости от бюджета и от того, насколько сильно вы жаждете играть в игры (и насколько современные игры) вы выбираете видюху.
5 ) На этом этапе выбираете жесткий (HDD) или твердотельный (SSD) диск, его форм-фактор (SATA или М.2) объем и марку.
6) Определяетесь с корпусом/монитором/периферией/прочими приблудами.
7) Покупаете/собираете комп
8) PROFIT!
добрый день, буквально на днях пересел с 775), на 1155 (знакомые отдали старую мать с процом), ASUST P8H61-MX, Intel Core i3 2100, GeForce GT 520 1Gb. На барахолке прикупил HyperX HX313C9FR/8 DDR3 1333 МГц. Ютуб конечно перестал тормозить, но простые инди игры тоже не вывозит такая система. Подскажите, что с али можно прикупить для апгрейда ?
Видеокарта нужна. GTX 750 или Radeon 7850 или мощнее. От 2гб видеопамяти берите. На али видеокарту лучше не брать: может поломанной придти
Мои рекомендации:
Взять проц Xeon E3-1270 за 2.8к рублей https://aliexpress.ru/item/32995511504.html
Взять видюху R9 270 за 3.5к рублей https://aliexpress.ru/item/4000294143680.html , либо, взять что-то попроще/подешевле у себя на Авито/Юле.
В случае, если возьмете такую видюху, которую я предложил, обязательно нужно убедиться, что БП тянет не менее 400 честных Вт.
Я вижу вы шарите в железе напишите мне сборку ценой 45K я в железка вообще не шарю и не из алиэкспресса.
Заранее спасибо!!!
Для этого нужно получить ответы на несколько вопросов:
1) Каковы цели сборки? Игры, без игр, профессиональные задачи?
2) В каком-то конкретном магазине собираетесь покупать (дабы сразу ориентироваться на их цены и ассортимент)?
3) В 45к входит только системник или это включая монитор+клаву+мышку+еще что-то?
4) Есть ли жесткие предпочтения по фирмам? Например — только Интел или НВидиа или Асус и ничего другого.
5) Должны ли входить в состав системника/покупки в целом какие-то специфические вещи, например отдельная звуковуха или водяное охлаждение или подсветка?
6) Как вы относитесь к шуму системника? Системник должен быть максимально тихий или пофиг?
7) Какой корпус у системника вы бы хотели видеть? Есть ли особые пожелания (цвет, прозрачность, куча портов) или пофиг какой? Его размер стандартный ATX или есть какие-то требования/пожелания?
Хз какой БП и ХЗ какой охлад проца…
в 2 раза сильнее твоего
аналог райзен 1200 — https://aliexpress.ru/item/32851945853.html
на дешман кулере с высохшей термопастой работает по 12 ч в сутки в играх, без проблем (раз поставил и забыл навсегда)
С ксеонами на некоторых системах на 1155 синяки вылетали время от времени, и вообще там бывают с ними свои нюансы, хоть они и по мощнее , но не намного.
Ай5 и ай7 ствить и совсем не париться…
Видеокарту любую с авито по типу (1050 / 1050ti ) даже бп на 300 вт тянет (кроме гигабайт 1050 ти у них там доп питание) простые игры и онлайн шляпа пойдёт
Можно навтыкать, что угодно, если готов ещё и менять и охлад и бп и т д
ps
Али накрутили цены , видеокарты и до поднятия была лотерея, а сейчас совсем сомнительное занятие….
ps2
вообще вкладывать деньги в такую систему так себе дело…
видеокарта GT 520 это вообще ноль, как только ютуб у тебя идёт…)
Самый оптимальный вариант купить только одну видеокарту поприличнее (750ti/950/1050) проц твой вытенет их процентов на 60-70, на минималках в некоторые даже «относительно современные» поиграешь, а потом выклинишь пол компа на свалку и купишь нормальное железо))))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть белая сборка Fujitsu esprimo на jih67y материнке с бп на 230в стоит g550. Вопрос можно ли на него поставить 3570 будет корректно работать
Лучше Sandy Bridge (2 поколение) берите. Процессоры sandy bridge 100% будут работать, а ivy bridge (3 поколение) — 50/50
Всем здравствуйте. Нужен компетентный совет.
ПК 2014 года.
П: i5-3470
МП: ASUS P8H77M-LE.
ОЗУ: 2х4 ГБ DDR3-1333.
Видео: nVIDIA GeForce GTX 650.
Игры не нужны. Монтаж и рендер видео в программе EDIUS. Проц. загружен 100%, оперативка 90%, карта редко 25%( в основном 18%). Думаю следующий уровень будет серверная мать на 2 проц.(+8 ядер), оперативы (+128 ГБ) или как-то так. Карта вообще не в приоритете.
Вопрос: Как ДОЖАТЬ то что есть. i7-3770 или E3-1245 V2(хотелось бы сохранить Quick Sync —
помогает), 2х8 оперативки (1333 или 1600)? Как смог объяснил. Может я что то не так понимаю. Спасибо что выслушали.
Добрый день. Смотря на какой срок вы собираетесь дожимать свой комп. Как-то очень сильно заметно, для своих задач, вы свой комп, увы, уже не прокачаете. Тут нужно много современных ядер и много памяти (либо очень мощные видюхи). Да, заменив проц увеличив память до 16 ГБ вы получите прирост от силы в 20-30%. Он вас устроит? Если да, тогда 1245v2/3770 реально самый оптимальные для вас процы, ну а памяти в ваших условиях это только 2х8 ГБ 1600 МГц + разгон/снижение таймингов по возможности (желательно еще больше, но 16 ГБ модули DDR3 идут только для серверов). Ну а вообще, если вы занимаетесь кодированием видео на профессиональном уровне, то вам обязательно нужно менять машину. Причем, не обязательно смотреть в сторону двухпроцессорных систем — можно просто иметь побольше ядер — в идеале, либо 12-16 ядерный Ryzen, либо Threadripper.
Спасибо за ваш совет. Только утвердился в своем мнении. Не настолько я профи что бы брать новую машину, а вот вложить чуток и потерпеть ещё — могу. Всех Вам благ.
Ещё один вопрос. Насколько Вам помогает Quick Sync, сравнительные замеры производили?
Доброго времени суток! Последнее время стал далек от компьютерного железа, т.к. его слишком много, а свободного времени мало. Огромная просьба посоветовать мне процессор для дома, для игр, с учетом последних необоснованных поднятий цен. Переплачивать за старое железо желанием конечно не горю, но и от хорошей производительности бы тоже не отказался. i7 знаю, а Xeon для меня что-то новое и темный лес. Знаю, что Xeon по сути серверный, и не знаю стоит ли его ставить домой. В общем нужен проц под материнку Asus P8P67. Заранее безумно благодарен за совет!
Добрый день, сейчас наиболее оптимальным по соотношению цена/производительность является процессор E3-1270 за 2,5к рублей.
Судя по характеристикам — он не поддердивает ни карту мою, ни оперативку. У меня 2x8gb ram ddr3 1600 MGhz и rx590. Проц нужен новый, мой отжил своё, на помойке. Не могу никак определиться среди них.
На каком основании вы делаете вывод, что предложенный мною процессор не поддерживает(ся)? У вас материнка Asus P8P67 с сокетом 1155 и поддержкой DDR3 памяти и ничего другого вы туда не поставите, особенно из новых процессоров. Процессор Xeon E3-1270 идет как раз под сокет 1155 и имеет встроенный контроллер DDR3 памяти. RX590 физически подключается по PCI Express и проблем тоже никаких не будет. Или же вы делаете вывод что нет поддержки, на том основании, что 1270 нативно поддерживает лишь DDR3-1333 и PCI-Express 2.0, вместо ваших DDR3-1600 и видеокарты RX590 под PCI-E 3.0? Если так, то вы заблуждаетесь и все будет прекрасно работать. Тем не менее, если хотите именно DDR3-1600 и PCI-E 3.0, то можно немного переплатить и взять схожий по производительности, E3-1230v2 за 3.2к рублей на АлиЭкспресс, который нативно поддерживает эти функции, либо заплатить еще выше и взять какой-нибудь E3-1280v2 за 5.3к рублей и получить прирост производительности еще в 5-10%.
Да, именно на эти характериски я и обратил внимание, которые и вызвали у меня небольшое подозрение. Решил уточнить.) Большое спасибо за развернутый ответ и за Ваш совет!
День добрый, систему обновлял последний раз в 2013 г.+ была замена видеокарты в 2015, на данный момент у меня следующая конфигурация.
ЦП QuadCore Intel Core i5-2400, 3400 MHz (33 x 103)
Системная плата Asus P8H67 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, )
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 ГБ) (Asus GTX750TI-PH Series)
2 плашки по 4 ГБ Patriot Memory PSD34G13332 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Также стоит SSD на 240 Гб
Давно не слежу за темой, поэтому надеюсь на ваш совет, что поменять в первую очередь для увеличения производительности в играх.Минус системы еще блок питания нонейм Китай на 450 Вт, по факту сколько он выдает не проверял.
Добрый день, программа минимум это заменить видюху на что-то получше. Лично я бы посоветовал поставить RX480/RX580 c Али с ценой порядка 4,5-7к рублей в зависимости от от модификации и объема памяти (4 гига — дешево и сердито, 8 гигов — хороший задел на перспективу). Дальше, если будет желание и/или позволит бюджет можно добавить 2 планки памяти по 4 ГБ (2х700=1,4к рублей) с Али, а также заменить процессор на, например Xeon E3-1270 за 2.5к рублей или Xeon E3-1230v2 за 3к рублей оттуда же с Али.
…и да, естественно, перед сменой видюхи нужно в первую очередь заменить блок питания на что-то нормальное, с честными 450-500 Вт мощностью.
Да я тоже думал, начать с видеокарты. Можете посоветовать конкретного производителя на Алике на RX580 8 Гб, предложений куча и производители мне вообще не знакомы (один китайский нонейм).
И какой бюджетный вариант вы предложили при покупке новой карты?
По сути в планах постепенная модернизация компа с заменой всех компонентов. Но сейчас задумываюсь стоит ли оно того, или проще собрать новую систему, а этот системник выставить на продажу.
Могу посоветовать такой вариант. https://aliexpress.ru/item/4000437541091.html Продавец проверенный. Вообще, смотрю что выбор 8-гиговых плат стал заметно меньше и цены подросли… Если будете брать, то как карта придет обязательно сделайте следующее:
1) процесс распаковки и первичного осмотра снимайте на видео. Понадобится в случае возможных споров с продавцом из-за ненулевых шансов что с картой будут проблемы.
2) как поставите карту и драйвера на нее, запустите GPU-Z и убедитесь что там следующие параметры: 1366 МГц частота видеопроцессора, 8000 МГц частота памяти, 2304 потоковых процессоров. А то иногда, особо хитрые китайцы химичат и подсовывают или перепрошитую RX480 с более низкими частотами или версию с 2048 потоковыми процессорами вместо 2304.
Если брать новую видюху, то из относительно бюджетных вариантов лучше всего взять GTX 1650 Super, которая по производительности примерно равна RX580 и стоит около 11-12к рублей. Если брать что-то еще дешевле, то смотрите в сторону GTX1650 или RX570 (производительность примерно равна), ну а еще дешевле это GTX1050ti или RX560 (производительность примерно равна). Все что дешевле этого уже не представляет особого интереса для апгрейда.
Всегда сложно советовать менять комп или не менять, делать апгрейд или нет, т.к. запросы/требования/бюджет/сферы_использования_компа/дальнейшие_планы у каждого человека свои. Если вы понимаете, что текущего компа вам уже прям совсем не хватает, то вполне есть смысл задуматься о новом, т.к. в вашей системе нет ни одной железки за которую следовало бы цепляться, но тогда вылезает несколько других вопросов — брать новый из магазина или брать «новый» из железок с Али на каком-нибудь условном 2011 сокете и какой собственно бюджет под это все будет… Тут вам нужно взвешивать все за и против.
Спасибо за развернутый ответ!
Привет товарищи! Собираюсь сделать небольшой апгрейд, и покупку платформы для файлопомойки на mITX. Подскажите есть ли оптимальнее варианты чем b75+e3-1260L http://ali.pub/4fx8th
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http://ali.pub/4fx8vf
И по хсеонам E3-1270 32nm или E3-1230v2 22nm какой интереснее? Склоняюсь в сторону второго на 22nm, хотя хз что это даёт на практике..
Ссылки не открываются. По первому вопросу:
1) Если для вашей файлопомойки планируется интенсивный файлообмен, то B75 или любой другой чипсет у которого есть поддержка SATA3 крайне рекомендуется. Если же особого требования к скорости дисковой подсистемы нет, то не обязательно брать B75. В этом случае за глаза хватит и H61 чипсета. По большому счету ваш выбор ограничен скорее не чипсетом, а тем, что на Mini-ITX выпускается ограниченное количество плат, — можно будет брать самую дешевую вне зависимости от того на каком она чипсете и не заморачиваться.
2) Xeon E3-1260L — очень правильный выбор в вашем случае и альтернативы ему по сути и нет.
По второму вопросу:
E3-1270 32nm и E3-1230v2 22nm в общих задачах по производительности будут по сути равны. Чуть более высокая частота у первого компенсируется некоторыми архитектурными преимуществами у второго. При работе с мультимедиа-контентом E3-1230v2 даже при чуть меньшей частоте будет немного опережать E3-1270. При этом E3-1230v2 будет несколько холоднее и чуть меньше будет кушать электроэнергии. Выбирайте сами, стоит ли E3-1230v2 переплаты или нет :-).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл апргейда и если да, то что менять? Компьютер исключительно для игр
Мать P8z77 le plus
Проц i5-3570
Видюха Gygabite GTX660 TI
Две планки Corsair 1333 8 гб
блок питания 650
Склоняюсь пока к замене видеокарты на 1660 Ти или 1060 ТИ
Заранее благодарен!
Добрый день. Платформа вполне актуальна для не слишком требовательного гейминга, так что апгрейд — наиболее оптимальный способ повышения комфорта в современных играх, а значит смысл в апгрейде, безусловно, есть. Однозначно вам нужно менять видюху. Лично я бы посоветовал поставить RX480/RX580 c Али с ценой порядка 4,5-7к рублей и производительностью близкой с 1060Ti. Если же вы все таки хотите только карту от Нвидиа, причем новую, то вместо 1060Ti возьмите лучше 1650 Super с очень схожей производительностью, либо 1660 Super, который по производительности почти как 1660Ti, но при этом заметно дешевле.
…дополню, что такая вилка с ценой на RX480/RX580 обусловлена в том числе тем что есть версия на 4 и 8 гигов. На перспективу желательно иметь 8 гигов, но не смертельно если будет и 4. Также отмечу, что если вы соберетесь брать 1650/1660, то у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять винда 10 не ниже 1803/1809 версии билда. Ну и заодно напомню, что SSD крайне желателен, если у вас его еще нет.
Привет ребята.
Ранее спрашивал о сборке ПК. В итоге купил новую материнка с pci 3.0 и видеокарта gtx 1650 на Винде 10 заработала(ура).
Теперь у меня вопрос какой ssd накопитель мне подойдет к этой материнке
Biostar ih61mf-q5
Привет. Зря не стал брать материнку с M.2 разъемом под SSD, раз уж купил новую (хотя вообще для начала надо было просто поставить Win10 на старую систему/материнку и проверить как будет работать 1650 на ней)… Ну раз так, то исходим из того что есть. Чисто технически подойдет любой SSD накопитель с SATA разъемом, а по поводу конкретного — все зависит от бюджета и необходимого объема. Оптимальным по объему считаю 240-250 ГБ. Из производителей я уже писал — ультрадешево, но терпимо — KingDian с Али, подешевле, но вполне бодрячком — AData 650, Crucial BX/MX 500 или Kingston A400, получше и побыстрее — Samsung 860 EVO. Лично у меня стоит как раз Самсунг. Свою цену он оправдывает на 100%.
Мне сложно понять тех кто рекомендует для бюджетной сборки Intel Xeon E3-1240 v2 — E3-1290 v2
Сейчас цена на алике
Intel Xeon E3 1230 V2 — 3 034,39 руб.
Intel Xeon E3 1240 V2 — 4 790,87 руб.
Intel Ксеон E3-1280 V2 — 5 167,86 руб.
Intel Ксеон E3-E3 1290 V2 — 12 651,27 руб.
Производительность по тестам
Intel Xeon E3-1290 v2 = 5817 (100 %)
Intel Xeon E3-1280 v2 = 5748 (99 %)
Intel Xeon E3-1230 v2 = 5581 (96 %)
Intel Xeon E3-1240 v2 = 5571 (96 %)
Т.е. Intel Xeon E3-1230 v2 за 3000р. всего на 4% слабее чем Intel Xeon E3-1290 v2 за 12600р.
Какой вообще смысл переплачивать ???
Объясните мне ?
Если бы разница была более 10-15% еще был бы смысл брать дороже , но 4% — ЗАЧЕМ ? )))
Абсолютно согласен что нет смысла переплачивать. Проблема в том, что Xeon E3 1240 v2 еще неделю-две назад на Али стоил как раз те самые 3к рублей, что сейчас стоит Xeon E3 1230 v2. При цене же в 5к рублей смысла в нем нет никакого.
Кстати говоря, с последними перетурбациями, очень неплохо выглядит Xeon E3-1270 за 2.5к рублей.
З,Ы …сорри…ввел в заблуждение….не 7-7-7 а 9-9-9-24..!!
спасибо. будем думать. и тогда вопрос по памяти — т.е. в данную маму ставим 4 плашки по 4 гига и это будет не хуже чем 2х8 ? для сохранения двуканальностей и все такое ?
и по совместимости стоят 1600 герцовые корсаир с таймингами 11-11-11-30, и есть возможность поставить 2 такие же корсаир 1600 герц но тайминги 7-7-7-24 — повлияет это на что либо ? или есть смысл полностью идентичные искать ?
Если разные тайминги на 1600 , то биос может сбросить на более низкую частоту все планки .
Но на вашей материнке вроде можно вручную выставить все .
Так что вероятно не повлияет .
можно будет разогнать все планки до 2133 на 12-12-12-30 , если будет работать стабильно .
Но чем больше планок оперативки разгоняете , тем меньше шанс успешного разгона .
Так что 2х8 в этом плане выигрывает у 4х4 .
З.Ы.
SSD 128
блок питания 500 вт
Добрый день. Ув. MagiRus посоветуйте есть ли смысл поменять проц. на обсуждаемый Xeon E3-1280v2. что б по-бюджетному погонять еще систему пару лет, задорого апгрейдить не хочется, потом проще будет поменять сразу все, а пока имеем :
— i5 3470
— Asus P8Z77-V LX
— оперативка 2 x4 Гб
— Gigabite GTX 1060 6 Gb
мощь аппарата нужна исключительно для одной игрушки — Dayz Standalone. других нет и не будет.. хочется выжать из системы максимум комфорта..
Спасибо !!
Добрый день. Вряд ли покупку Xeon E3-1280v2 можно считать бюджетным апгрейдом :-). Но если мы говорим об игре DayZ, то она «славится» своей процессорозависимостью, а также и любовью к большому объему памяти. Ну а памяти у вас не очень то и много, поэтому я бы вам посоветовал для начала обязательно поставить еще 2х4 ГБ оперативки — это будет хорошим вложением. Замена вашего проца на 1280v2 даст вам увеличение в 10-15% FPS, а также избавит от части фризов — стоит ли за это платить почти 5к рублей? Есть некоторые сомнения, но решать только вам. Ну а брать что-то менее производительное — там вообще прирост будет минимальным, а значит вообще нет смысла менять шило на мыло.
Для игр, забыл написать, извените, какой будет ваш совет?
Не сразу увидел ваш второй комментарий. Если речь идет об играх, тогда тем более посмотрите в сторону RX480. Ее сейчас можно взять на Али за 4.5к рублей, а это вообще копейки для столь производительной видюхи. Единственно что ваш блок питания должен иметь не менее 450 честных Вт, т.к. видюха довольно прожорлива.
Здравствуйте, прошу помочь с такой ситуацией, мать h61m-k хочу купить на неё core i7 2600, 8 г плашку ОЗУ, видюху с али присмотрел rx560, как будет работать? Просто переживаю на счёт процессора i7 2600 будет работать исправно или как? в этой матере, просто стоит целерон ещё стоит) спасибо заранее.
Добрый день, 2600 будет без проблем работать на этой материнке, но зачем вам переплачивать, если можно купить Xeon E3-1230v2 на тысячу рублей дешевле со схожей производительностью с i7 2600, который также гарантированно будет работать на вашей материнке? RX560 — хорошая видюха за свои деньги, но я бы вам посоветовал посмотреть на RX470 или RX480, которые при схожей или чуть большей цене обладают заметно более высокой производительностью.
Всем привет! Есть ли смысл заменить камень и немного продлить жизнь системе?
Смотрю в сторону Xeon E3-1280v2.
Есть ли еще варианты?
Системная плата Gigabyte GA-Z77-DS3H
Память —————- 16 Гб (2Х4 Гб и 8 Гб) DDR3-1600 с таймингами 9-11-11-29
Видеоадаптер — MSI GTX 970 на 4 ГБ ОЗУ и шиной 256 бит
Проц ——————— Intel Core i5 — 3470
SSD — WesternDigital WDS 500Gb (система) и Samsung SSD 850 EVO 120Gb (муз.программы)
HDD — Hitachi HDS5C1010 — 1Tb (файловое хранилище)
За свои деньги Xeon E3-1280v2 сейчас это максимальный оптимум для 1155 сокета, но надо понимать, что замена вашего проца на него не даст какого-то прорыва в производительности в обычных домашних задачах. Насколько я понимаю, вы работаете в муз. программах — вот в них прирост будет более заметным, но зависеть он будет исключительно оттого, насколько сама программа оптимизирована под виртульную многопоточность. В любом случае — чуда не ждите. В общем все зависит оттого, чего вам сейчас не хватает в вашем компе и чего вы хотите от него добиться. Память не совсем хорошо скомбинирована, т.к. не работает в двухканальном режиме. И, хоть прирост от него не более 5%, но желательно все-таки заменить 2х4 ГБ плашки на 8 ГБ плашку. Тем более при покупке ее на Али и продаже своих старых плашек на Авито/Юле вы ничего в деньгах не потеряете. Либо можно даже докупить 3 плашки по 8 ГБ, если ваши программы очень прожорливы до памяти.
Подскажите пожалуйста, нужно апгрейдить три офисных компа, но запутался в поколениях процев.
На одном компе материнка H81M-R сокет 1150
На сайте асус написано что можно использовать процы 4го поколения
Планирую брать Intel® Core™ i5-4690 сейчас 3300р на али
На одном компе материнка H81M-К сокет 1150
Планирую брать такой же проц
А на третьем компе материнка H61M-K, там уже сокет 1155 и поколения процессоров на сайте асусов указано второе
Ниже четвертого поколения на сайте интел именуются как устаревшие без конкретики.
Вопрос:
Нормальный выбор проца по первым двум компам или есть варианты удачней?
По третьему компу, пойдёт ли данные процессоры и какой лучше? Или свой вариант предложите
Intel Xeon E3 1270 3,4 ГГц LGA1155 8 Мб четырехъядерный процессор E3-1270 SR00N
Intel i5 3570 четырехъядерный 3,4 ГГц L3 = 6 м 77 Вт Разъем LGA 1155
Материнку H61M-K можно использовать либо для 2 либо для 3 поколения процессоров Core. Раз необходимо делать апгрейд офисных компов, то сразу возникает вопрос, а зачем вообще им менять процессоры? Какие серьезные задачи вы решаете на этих компах? Типичные офисные пакеты без проблем работают и на самых простых процессорах 2-4 поколения Core, а если работаете с мультимедиа-контентом, то вам нужны процы с бОльшим количеством потоков. В типичном офисе вы добьетесь гораздо более значимого эффекта если переведете эти компы на SSD диски. Соответственно и советовать брать что-то конкретное сложно, т.к. вы указываете довольно производительные процы, но не понятно под какие задачи. Xeon E3 1270 без проблем будет работать на вашей материнке, но Xeon E3 1240v2 при цене дороже на несколько сот рублей будет более лучшим вариантом относительно 1270, но опять же чисто теоретически, ибо для типичных офисных задач оба эти проца излишне мощны.
Забыл, проц. I5 2320
Приветствую друзья!
Решил обновить пк, ситуация такая:
Материнка от hp H-CUPERTINO2-H61-uA TX (Cupertino2)
Hdd 512gb
Видео gt 545 3gb
Оперативки плашка 4gb и 2gb
Блок 300вт
Я уже купил gigabyte gtx 1650 4gb, что покупать следом по приоритету?
1)Блок питания честные 550-600
2)Xeon E3-1230v2 — проц
3)Оперативки 2х8 1600
4)ssd на 240-750 гб для тяжёлых игр , что бы грузились быстрее .
Материнка от hp H-CUPERTINO2-H61-uA TX (Cupertino2)
Не глянул что за материнка сразу
для нее оперативка 1600 многовато
И нужно смотреть в спецификации потянет ли Xeon E3-1230v2 с обновлением биоса .
Добрый день. Первое что вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать это заменить блок питания. 300 Вт в текущих условиях это вообще впритык, особенно если сам этот блок питания не очень высокого качества. Благо еще 1650 это очень энергоэффективная видюха, а то иначе вы могли бы столкнуться с немалыми проблемами, вплоть до порчи материнки. Гнаться за брендами в вашем случае не стоит, — посмотрите на 400-450 Вт модели бренда Qdion. Что брать вторым — зависит от ваших приоритетов. Если хотите повысить FPS в играх, то берите проц Xeon E3-1240v2 за 3к на Али вместо вашего 2320. Если хотите заметно повысить общую отзывчивость и скорость загрузки системы, то купите SSD на 240-250 гигов (ультрадешево, но терпимо — KingDian с Али, подешевле — AData 650, Crucial BX/MX 500 или Kingston A400, получше и побыстрее — Samsung 860 EVO). Оперативку можно и нужно докупить одну планку на 4 гига (на Али ~700 рублей), а вашу на 2 гига продайте на Авито/Юле за ~400 рублей.
Спасибо, еду в ДНС брать блок питания Aerocool VX plus 700. Вроде недорого за 2к,
Дальше оперативку буду брать, подскажите может на 8gb взять плашку вместо старой 2gb?
Брать 700 Вт БП особого смысла нет, лучше взять поменьше мощность, но с более качественной начинкой. Оперативку вам нужно взять так, чтоб она работала в двухканальном режиме, т.е. должно быть или 2х4 ГБ или 2х8 ГБ или 4х4 ГБ. Наиболее дешевый и простой апгрейд я вам написал в прошлом комменте, но наибольший выхлоп вы получите при установке 2х8 ГБ. Установка одной планки на 8 ГБ, конечно, даст прирост (особенно учитывая то, что сейчас память у вас работает в одном канале), но не даст максимально возможного прироста. Ну и еще скажу, что ОЗУ не обязательно брать новую — вполне можно взять ее на Авито/Юле, либо заказать на Али.
Понял, взял на 600вт уже поставил, удалил старый видеодрайвер, поставил gtx 1650, винда не запускается(
Звучат от 3 до 5 коротких сигналов с паузами по 20 сек.
Втыкаю старую видяху- все работает.
На экране сверху полоса с красными значками какими то.
В чем может быть дело?
Вообще не запускается комп или не запускается винда? Сигналы звучат от бипера или откуда? Винда какая версия? 1650 обязательно требует Windows 10 не ниже 1803/1809 билда. Полоса с красными значками появляется в какой момент?
Видеокарта 1650 требует pci-e 3.0. Если плата не поддерживает pci-e 3.0, тогда видеокарта не будет выводить изображение, либо не встанет драйвер.
Кстати да, действительно слышал такое, что RTX20хх и GTX16хх либо работают нестабильно, либо вообще не работают с PCI-e 1.0-2.0, но ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, т.к. не было личного опыта. При этом те же GTX1050-1060-1070-1080 работают с PCI-e 1.0-2.0 абсолютно без всяких проблем.
Хотя, сейчас поизучал вопрос, скорее всего дело не в версии PCI-e, а в том, что RTX20хх и GTX16хх обязательно требуют Windows 10 не ниже 1803/1809 билда. При этом в сети есть куча тестов GeForce RTX 2060 + Intel Core i7-2600(k) и GeForce GTX 1660 + Intel Core i7-2600(k). Правда вот тестов GTX 1650 + Intel Core i7-2600(к) мне не попадались, но, по идее, работать такая связка все-таки должна.
Приветствую! Порекомендуйте варианты апгрейда. Хочу продлить жизнь системе на ближайшие 3-5 лет до ее полной замены. При этом хотелось бы не чувствовать себя ущербно в современных играх.
Процессор i5-3570K 3.4 GHz
Системная плата Asus Maximus V gene
Память Kingston HyperX DDR3 2133 4х4 Gb
Видеокарта Gigabyte Geforce GTX 680 2Gb
SSD Samsung 860 EVO 512 Gb
Вполне очевидно, что ВИДИМОкарта уже не соответствует современным реалиям)). Подумываю о семействе 1660. А вот стоит ли менять процессор и память на 2х8Gb и если стоит то на какие?
У меня почти так же было .
видео было 670 2гб
проц тот же , остальное почти зеркало вашей системы .
Сменил видяху на rx 480 8gb ( по производительности на 5% хуже 1060 6гб зато на 35% дешевле брал Б/У на авито) Взял с торгом за 6300р .
память сменил на 2х8 cristal 1600 (разогнал до 2133 12-12-12-29) Тоже Авито — тут мне повезло , взял всего за 3к обе плашки .
i5-3570K разогнал до 4.4 при 1.275 (у вас мб будет лучше — у меня похоже плохой экземпляр проца)
итог в
Star Wars Jedi: Fallen Order
было 30-40 ФПС на средне-низких
Стало 55-60 ФПС на ультрах .
Battlefield 1
Было 35-45 фпс на низких
Стало 60 на ультрах .
Везде включена верт.синх. — ограничение кадров 60 для более плавной картинки .
Итого за 9300р улучшил на 2-3 года вперед .
С учетом продажи 670 видяхи и 2х4 памяти (пока не выставлял на продажу) примерно 3500+1800
9300-5300 = 4000р
Т.е. в итоге цена улучшения 4000р.
Добрый день. Вы правильно смотрите в сторону замены видеокарты. 1660 или 1660 Super — оптимальные варианты для апгрейда. Память менять не стоит, с ней у вас все нормально. А вот менять ли проц — все зависит от того разогнан ли он у вас сейчас и сможете ли вы его хорошо разогнать если сейчас разгона нет? Если он в хорошем разгоне уже сейчас, то менять его есть смысл только на 2600к/2700к/3770к также с хорошим разгоном. Если он без разгона, то наиболее оптимальным вариантом будет просто хорошо разогнать его даже без смены проца, тем более ваша материнка просто изначально заточена для этого. Если же разгона нет и не планируется, то берите 1280v2. Брать что-то менее производительное смысла нет.
Приветствую всех. Хочу сделать бюджетный апгрейд компа, основная цель — чтобы тянул современные игрушки на средне-высоких, а по возможности и ультрах. Особенно хочется видеть качественную графику в играх с открытым миром. Подумываю о такой конфигурации:
AMD Ryzen 5 1600 (если смогу докинуть лишнюю тысячу, то AMD Ryzen 5 2600)
Sapphire Radeon RX570 Pulse
Gigabyte B450M DS3H (либо Gigabyte GA-AB350M-DS3H)
CRUCIAL Ballistix Sport LT DDR4 — 2 по 8Гб
SSD Apacer AS350 PANTHER 120 Gb
Общий бюджет — примерно 28 тыс. Корпус, HDD на 1Tb и БП на 600Вт есть, их менять не буду.
По идее, здесь должно быть пространство для будущего апгрейда. Хотелось бы услышать мнения, особенно об узких местах этой конфиги.
Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь брать новые комплектующие из магазина? ОК, исходим из этого, хотя я бы на вашем месте обратил внимание (как минимум по части компонентов) на наших китайских соседей. 🙂
1) Процессор лучше взять не один из тех что вы предлагаете, а AMD Ryzen 5 3500. В архитектуре Zen 2 очень хорошо подтянули именно производительность в играх и этот проц при равной цене с 2600 будет обгонять в играх оба ваших варианта. Единственный минус, это OEM процессор и к нему нужно докупить кулер.
2) Среди видюх RX-ы сейчас пользуются заслуженной популярностью, так что RX570 хороший вариант. Единственно я бы посоветовал брать вариант с 8 гигами памяти, т.к. открытые миры очень любят ее.
3) По материнке — вполне можно сэкономить и взять ту, которая подешевле. Нет смысла гоняться за старшими чипсетами и 4хх-5хх серией чипсетов. В350 или Х370 — оптимальный вариант. Так что либо Gigabyte GA-AB350M-DS3H, либо Gigabyte GA-AB350M-DS3H v2
4) Райзены очень любят шуструю память (особенно в играх), но при этом Райзены 1 и частично 2 поколения работают с ней не очень хорошо, поэтому исходите из того, на каком процессоре в итоге остановитесь и тогда уже берите ту, максимально возможную по частоте память, с которой сможет комфортно работать этот процессор. Например для проца 1600 нет особого смысла брать память быстрее 2666, а вот для 2600 и 3500 лучше взять память с частотой не ниже 2933, а лучше 3200 (самую дешевую из имеющихся). По объему — 2х8 ГБ оптимальное на сегодня количество памяти.
5) SSD Apacer AS350 PANTHER 120 Gb откровенно плохой выбор по двум причинам, — во-первых это SATA-диск, а вам очень желательно ставить M.2 накопитель с возможностью работы в NVMe режиме, а во-вторых сам диск построен на довольно медленном контроллере и это не есть хорошо, ну а в-третьих, я хоть и понимаю причины, почему вы смотрите в сторону 120 ГБ модели, но все-таки, на мой взгляд, лучше стоит взять модель на 240-250 гигов как с точки зрения общего быстродействия, так и с точки зрения, что игры лучше ставить на этот диск, а не на ваш терабайтник. В идеале, конечно же, взять с Али SAMSUNG PM981 240 ГБ (аналог SAMSUNG 970 EVO) за 3к рублей, но если этот вариант не подходит, тогда берите либо подешевле ADATA XPG SX6000 Lite (он будет, кстати, ненамного дороже вашего Apacer AS350 PANTHER), либо подороже и получше ADATA XPG SX8200 Pro (либо его аналог ADATA XPG GAMMIX S11 Pro).
видюха Radeon RX460…
свой проц i3 2100
С Алика много заказывал и серверные и обычные, и всегда мне попадались хорошие. Так что E3-1270 самый разумный вариант (цена/производительность). Насчёт работоспособности процессоров с алика, как мне кажется, переживать не стоит.
На мой взгляд, Xeon E3-1240v2, который стоит лишь на 200 рублей дороже чем Xeon E3-1270 будет более лучшим вариантом. У него и архитектура свежее и греется он меньше.
Как прочитал статью, спать не могу- захотелось прокачать свой старенький ПС. Подскажите как это лучше сделать :
МВ: ASRock H61M-DGS R2.0
видюха Radeon RX360
оперативка 8 Гб
Прочитав статью и отзывы склоняюсь к i7 2600 или xeon e3-1270.
Вот переживаю : б.у. процы с алика серверные или iх каким больше доверять?
ps про ssd уже подумал)
Привет, тут 2 варианта, либо подешевле Xeon E3-1240v2 за 3000 рублей на Али, либо подороже — Xeon E3-1280v2 за 4800 рублей на Али. Брать что-то менее производительное смысла особого нет.
Здравствуйте то что предложили без прошивки запускаются ??
Смотря на какой материнской плате и на какой версии БИОСа. Если ваш текущий БИОС поддерживает 3 поколение Core, то эти процессоры запустятся без прошивки.
Почему Xeon E3-1240v2 или Xeon E3-1280v2 ??
Xeon E3-1230v2 стоит на порядок дешевле обоих , при этом разница производительности не более 5%
Какой смысл переплачивать 20-100% цены ради 2-5% производительности ?
У них всех Ivy Bridge-H2 ядра и Техпроцесс 22 nm , в тестах у них почти одинаковая производительность …
Если опираться на цена/качество то 1230v2 вообще вне конкуренции сейчас для 1155 сокета .
Сейчас да, 1230v2 оптимален. Неделю назад оптимальным был 1240v2. Еще через неделю все опять может встать с ног на голову… Вы ж хоть смотрите какую цену я указываю для предлагаемых мной процессоров.
Всем привет покупал системник в далеком 2014 году системник витринный образец.
i5 2400 ram 8 gb ddr3 1333hz (одной планкой) GTX750ti 2gb palit .HDD 500gb win 7 64 bit.
три года работала без проблем . заменил GTX750ti на GTX 1060 . добавил SSD 360gb win 10 64.
оперативки на 16гига . теперь не знаю какой проц лучше подойдёт желательно с малым TDP и не i series . предпочтителен Xeon минимум 8 потоков. почему решил сменить процессор . в играх хотя мало играю. но все же. процессор в мониторинге долбится в 100% так как когда видео максимум 70% на высоких и ультрах. и фпс не стабилен. есть микро фризы в той же Metro exodus. в остальных играх 2013-2018 за 100 кадров. приятно удивил только Resident evil 2 120 fps но при этом проц загружен 100%. нужна помощь при выборе процессора с низким TDP 60-80w Xeon 4 ядра 8 потока
Ребят,пк древний,без видеокарты,была Geforce 9800 GT очень давно,сгорела,с тех пор без нее,материнка ASUS H61M-K,ОЗУ 4гб,жесткий на 1тб,процессор Intel Pentium G2020 2.9GHz,хочу вернуть видеокарту,чуть обновить проц,дайте советы,какой процессор лучше купить Б/У за 1500,может видеокарту другую купить,была на 512мб,хочу 1024 купить,либо же совсем другую,если есть в такой же цене,но лучше
По хорошему, в такой конфигурации нужно менять почти все, но, я так понимаю, бюджет сильно ограничен? Начнем с того, что хотелось бы понять для чего вам внешняя видюха? Если вам игры не нужны, то вполне можно ограничиться встроенной в проц, но тогда и процессор нужно брать соответствующий, со встройкой, а именно Xeon E3-1225v2 за 1700 рублей на Али. Но если же вас интересуют игры и видюха будет 100% внешней, то можно взять Xeon E3-1220v2 за 1300 рублей на Али. При этом брать бюджетную видюху на Али до 2-2.5 тысяч рублей нет никакого смысла, т.к. вы максимум что возьмете это либо GTX610-650, либо HD6450-7770. Все эти видюхи в играх сейчас довольно слабы и с бюджетом до 3к рублей лучше посмотрите на местный Авито, возможно вам повезет и там найдете эти же видюхи, но по более низкой цене. Оптимальным вариантом будет либо GTX650 за 1000-1500 рублей, либо GTX750 за 1500-2000 рублей. Если же вы готовы брать видюху с Али от 3к рублей, то могу посоветовать R9 270 (производительность примерно равна GTX950), которая за свои деньги просто ТОП бюджетных видюх на сегодняшний день. Единственный ее минус это относительно высокая прожорливость и ей нужен минимум блок питания на 350-400 честных Вт.
День добрый, господа, не могли бы вы мне подсказать что-нибудь по улучшению следующей сборки:
Процессор i5-3450
Системная плата Gigabyte GA-B75-D3V
Видеокарта GTX 1060 (3gb)
Оперативка 12gb ( 1 плашка — 4 gb, 1 плашка — 8gb)
За ранее спасибо.
Добрый день. Сборка у вас достаточно сбалансированная и как-то заметно улучшить ее без кардинальных изменений невозможно. Процессор в вашем случае можно взять один из топовых, а именно Xeon E3-1280v2 за 4800 рублей на Али. Видюху особого смысла менять нет, только если ставить что-то новое, типа 1660 или 5600XT. Оперативку лучше 1 плашку на 4 гига продать на Авито (около 800-1000 рублей), а вместо нее поставить 1 планку на 8 гигов с Али за 1200 рублей.
Здравствуйте! Есть материнка Gigabyte GA-z68MA-D2H-B3, хочу на ней собрать сыну комп преимущественно для игр (не самых последних конечно, а что-то типа Just Cause 4). Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный по производительности процессор (я склоняюсь к Xeon E3-1270v2)?
Оперативки хочу заказать 4 плашки по 4gb, этого будет достаточно?
И главный вопрос какую выбрать видюху?
Закупать все планирую преимущественно б/у на Алиэкспресс.
Добрый день, на платформе 1155 вполне можно собрать компьютер, позволяющий играть во все самые современные игры. Xeon E3-1270v2, безусловно, неплох, но раз вы смотрите в сторону ТОПовых процессоров линейки, то лучше возьмите Xeon E3-1280v2. Разница в цене 400 рублей (4800 рублей против 4400 рублей на Али) довольно небольшая. 16 гигабайт ОЗУ более чем достаточно для ваших задач. Но лучше возьмите 2х8 ГБ. Брать 4 плашки особого смысла нет, т.к. на плате нет 4х-канального контроллера памяти, а по цене сильно не выиграете. Зато при возможном разгоне ОЗУ или снижении таймингов такая конфигурация будет более стабильной, а в дальнейшем и проще продать 8гиговые плашки и, если вдруг появится желание/потребность, можно будет поставить 32 гига ОЗУ. Видеокарту советую брать RX580 4ГБ (на Али можно взять за 6000-6500 рублей). Единственно обращайте внимание, чтоб в описании было указано количество шейдерных процессоров (SP) 2304, что является неурезанной версией. А то китайцы сейчас активно продают урезанные версии RX580 c 2048 SP, которые в свое время продавались лишь на китайском рынке. Из минусов данной видюхи — довольно большие требования к мощности блока питания (не менее 450-500 честных Вт) и, иногда, шумность системы охлаждения. Ну и обязательно не забывайте про нормальный SSD типа Samsung 860 EVO, либо даже можно поставить через переходник NVMe M.2 накопитель в разъем PCI-Express, что даст заметный отклик в работе системы, но для этого нужно либо немного модифицировать БИОС (как пример https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=185732 ), либо найти такой БИОС для своей материнки, либо реализовать это при помощи проекта Clover ( https://habr.com/ru/post/472224/ )
Вопрос к специалистам:
Конфигурация компа:
Материнка Gigabyte P67A D3 B3
Камень i5-2500
Видюха Radeon RX 550 (2 Gb Gaming)
Озу 8 гб планками по 2 Гб.
Порекомендуйте, пожалуйста, направления для апгрейда по повышению производительности в играх. Что заменить в первую очередь, на что обратить внимание?
Для повышения производительности в играх однозначно нужно в первую очередь заменить видеокарту, т.к. RX550 довольно слабая видюха. По соотношению цена/производительность сейчас ТОП видюха это RX580, 4 ГБ версию которой можно сейчас взять на Али за 6-6,5к рублей и которая будет производительнее вашей видюхи в 3-4 раза. Единственно на что нужно обратить внимание, что 580 требовательна к блоку питания, который должен быть не менее 450 честных Вт (или же 500 Вт ноунейм БП) Старую же свою видюху выставите на Авито/Юле за 3,5-4к рублей. Если же вам чем-то не нравится покупка б/у видюх на Али, то если брать что-то новое, то берите GeForce GTX 1650 SUPER за 11к, который лишь немного производительнее чем 580, но потребляет чуть ли ни в 2 раза меньше электроэнергии. Замена всех остальных указанных комплектующих не даст особо большого прироста в играх. Также напомню, что для современных ПК очень желательным компонентом является SSD-диск, и, если его у вас еще нет, то это 2-й компонент, который я крайне порекомендовал бы вам к установке помимо видюхи.
Конфиг:
Мать Gigabyte Z68x UD3 B3
SSD Intel 520 180Gb
Проц. Intel i5 2500T
Опера 4х2Gb
Видео 2xGTX780 SLI
Питание 1КВт
Желание — ускорить фпс в играх
Решение — стОит ли менять проц на Xeon E3 1280v.2 и поставить оперы 2х8 (4х8) Gb.
Подскажите, будет ли данный ребилд актуален на пару-тройку лет в плане игр?
У вас по конфе сложилась довольно непростая ситуация. С одной стороны замена проца и памяти повысит FPS, но прирост этот будет небольшим относительно вложенных средств, порядка 10-20% от силы, при вложении ~4,5к рублей (4,5к проц + 2х1,25к память — 1,5к старый проц — 1к старая память). При этом в реальности главным бутылочным горлышком в системе выступают отнюдь не проц с памятью, а видюха(и). Причем самая слабая часть ваших видюх даже не мощность видеопроцессора, а количество видеопамяти. Три гига в современных играх является заметным ограничением, особенно на перспективу нескольких лет. Ну а с учетом того что SLI по сути уже умер и его эффективность (и так ранее невысокая) будет снижаться, ситуация будет становиться все хуже и хуже каждый год. При этом советовать заменить видюху(и) довольно сложно, т.к. менять на что-то выгодное по соотношению цена/производительность б/у типа RX588 или 1066 смысла особого нет, т.к. разительного прироста в FPS вы не получите, а советовать ставить новую видюху типа 1660 Super или RX590 (ставить что-то менее производительное смысла нет) это значит заметно повышать траты и создавать новые бутылочные горлышки уже в виде процессора и памяти… В общем ситуация противоречивая и зависит в общем-то от вашего бюджета. В идеале нужно менять все, — начните с замены проца/памяти на описанные вами Xeon E3 1280v.2 и 2х8ГБ (ставить 32 гига нет смысла), но одновременно с этим задумайтесь о замене видюх на новую RX590 или 1660 Super за 13-15к рублей (свои старые видюхи вы сможете продать за 10к (2х5к) рублей). Итого вложение 7,5-10к даст вам почти двукратный прирост FPS. Все остальные решения будут полумерами.
В плане актуальности в играх — все зависит от ваших потребностей. Многие играют и на гораздо более медленных машинах чем ваша текущая и проблем не знают, а кто-то считает что все что ниже 4K на ультрах это фу-фу-фу. Лично я сторонник компромиссного подхода и оптимальных решений. Мне бы и одной вашей 780 вполне хватило бы (сейчас я сижу на 1050ti, которая даже медленнее вашей, но проблем не испытываю).
Не указан жёсткий диск, если стоит именно жёсткий диск, установите в первую очередь SSD, они сейчас дешевеют с каждым днём, недавно взял на али на 240 гигов за 1400 рублей. (помню первый себе брал аж за 4100). По поводу процессора, конечно есть смысл его тоже поменять, хотя бы на core i7 2600, разницу заметите ощутимо. 3770K брать кстати не советую, пусть он может и намного превосходит 2600, но знайте, что у него под крышкой термопаста, учитывая возраст 7 лет, она достаточно подсохла там, он будет перегреваться. У 2600 жидкий металл, тут можно не переживать за перегрев. Ксеоны брать — тут уж дело личное, они всё-таки серверные, расчитанные на многопоточность, хотя у этого же 2600 8 потоков, и частоты такие же. Озу я думаю пока можно и оставить, 8 гигов вполне хватит.
Уважаемые господа, очень интересная дискуссия.
Тоже являюсь обладателем старенького уже ПК 2012 года.
но но но, умудряюсь запускать таки последние игры на средних настройках даже кое где
вплоть до Metro Exodus хе -хе…
ASrock H67M скромненькая совсем материнка
intel Core i5 2400
8гб оперативки
видюшка GF 7500 TITAN
вот думаю последний апгрейд до замены компа сделать :процессор поменять ,подскажите пожалуйста
1) Xeon E3-1230v2 или i7-3770K ?? это же самые мощные для 1155 сокета?
2) 2 плашки по 8ГБ есть смысл ставить, чтоб 16 было?
Не совсем понятно какая у вас видеокарта. Очень вряд ли что у вас GeForce 7500, так же как и сомневаюсь, что у вас GeForce GTX Titan. В любом случае, очень вероятно, что именно замена видеокарты принесет вам наибольший профит при апгрейде, т.к. нельзя сказать что процессор у вас сильно дохлый.
1) Если же все-таки собрались менять процессор, то менять его на Xeon E3-1230v2 особого смысла нет, т.к. прирост будет не сильно большой, а на i7-3770K менять смысла нет, т.к. это довольно дорогой процессор, рассчитанный в первую очередь на разгон, чего ваша материнка не поддерживает. Менять ваш проц есть смысл, например, на Xeon E3-1280 v2, который можно взять на Али за 4.7к рублей.
2) Добавление дополнительных 8 гигов, безусловно, добавит производительности, но не слишком много. В первую очередь посмотрите на свою видюху, во вторую поставьте хороший SSD, если еще не сделали это, а потом уже можно менять ваш проц и увеличивать память с 8 до 16 гигов.
Самый мощный из Xeon — E3-1290 v2, я бы порекомендовал взять core i7 2600K, так же являюсь стареньким компом 2012 года на данном процессоре, пока об апгрейде не думаю, но я опять не играю в современные игры. Xeon E3-1280 v2 будет думаю чуть лучше даже моего, можно и его взять. i7-3770K только ни в коем случае не берите, объяснил в комментарии ниже.
Здравствуйте какой процессор лучше поставить для видеокарты gtx 1660, сейчас стоит i5 3330
Эта видюха не требует какого-то сильно крутого процессора. Вообще, по хорошему, и вашего текущего процессора, пусть возможно и впритык, но вполне хватает для этой видеокарты и прям какого-то сильно заметного прироста скорости компа и увеличения FPS в играх от смены проца вы не получите. А значит если уж и менять на что-то, то нужно ставить что-то значительно более производительное и дорогое. Поэтому советую вам обратить внимание на Xeon E3-1280 v2, который можно взять на Али за 4.7к рублей.
Здравствуйте, помогите с выбором проца на мать MSI B75MA-E31 Socket-1155 Intel B75, видюха 1060 3гб, для отличной совместимости процессора и видеокарты.
С точки зрения совместимости — любой из списка процессоров будет прекрасно совместим с вашей материнкой и видюхой. Ну а наиболее оптимальным выбором, на мой взгляд, будет Xeon E3-1230v2, который можно сейчас взять на Али за 2.5к рублей.
…можно взять и что-то дороже, просто нужно понимать, что каждый следующий рубль будет приносить все меньшую и меньшую прибавку к производительности.
Сейчас проц i3-2120 стоит, стоит ли заморачиваться, или собирать новый комп? Будет ли значительный прирост если взять Xeon E3-1230v2? Заранее благодарю за ответ)
Да, в вашем случае прирост будет довольно заметным, т.к. современным приложениям, включая игры, очень нравятся 4-х ядерные процессоры и большой кэш L3. Да и вашей видюхе это неплохо поможет.
Обновлять ли этот комп или собирать новый — все зависит от тех задач которые вы для себя ставите и какой бюджет имеете и готовы вложить в апгрейд. Если вы не слишком притязательный геймер и не любите тратить деньги на «что-то помощнее», то для вас варианта с апгрейдом до 1230v3 (либо до еще более производительного варианта на этот же сокет) хватит за глаза на пару-тройку лет. Для повышения отзывчивости ПК лучше, возможно, вложиться в хороший SATA SSD (тот же Самсунг 860 EVO), либо, в идеале, вообще заморочиться и установить M.2 диск (например Самсунг PM981 с Али, который является аналогом Самсунга 970 Evo с ценой в 2 раза ниже) в один из PCI-Express слотов, но для возможности загрузки с него нужно будет немного над биосом поколдовать, либо найти уже готовый скорректированный БИОС с такими возможножностями. Это принесет гораздо более заметный эффект.
Спасибо за консультацию)
Не за что, обращайтесь 🙂
подскажите плиз, Мать asus p8p67-m pro(b3), пока распродажа, думаю взять XEON E3 1270 v2, но инфа разная попадается, кто-то пишет что он будет работать на данной материнке, а кто-то говорит что нет (нет в списке поддерживаемых). Помогите разобраться, пойдёт ли 1270 v2?
Спасибо.
Будет работать. Если плата держит хоть 1 процессор третьего поколения, значит будет держать любой процессор 1155 сокета. А ваша плата поддерживает третье поколение.
Да, конечно же поддерживает. Это почти полный аналог 3770.
…3770к, конечно же
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что-то другой чипсет) Потом продам комплект и заменю на DDR4, а пока на 55 чипсете собираю топ сборку
К тому-же, собираюсь с БУ рынка, 3770k стоит 1900 — 2100 грн.
Цена, конечно же, интересная для такого камня. Но в любом случае, 3770к имеет смысл брать только если предполагается разгон. Ну и, надеюсь, про 55 чипсет это вы оговорились.
…иначе, если разгона не будет, то лучше взять Xeon E3-1280 v2 за те же 2к гривен, у которого частота в турбобусте выше чем у 3770к
А касаемо Xeon E3-1280, предложений нету по месту жительства. А по доставке стрёмно брать.
Конечно же имелся ввиду 1155 чипсет)
Естественно разгон планируется!:)
Ну тогда уж Z77 чипсет на 1155 сокете :-). Раз разгон планируется, то да, 3770 за такую цену наиболее оптимальный выбор.
Доброго времени суток.
Подскажите, знатоки:
На данный момент стоит 1070, 16 гб. озу, мать z77a g41 plus, проц i5 3340, думаю о замене его на i7 3770k, дабы не менять мать. Есть ли смысл такого апгрейда?
Раскрывает ли проц. Видюху на данный момент?
Заранее спасибо 🙂
Брать i7-3770k нецелесообразно. За 9к можно взять новый 9400F, который мощнее чем i7-3770k на 20%.
Есть смысл только если недорогой Xeon’чик типа E3-1270 за 3к (прибавка производительности будет примерно 15%, а с I7-3770k прибавка будет примерно 30%).
I5-3340 не раскрывает видяху.
Кстати, замечу, что i5 3340 отсутствует в списке. Надо бы добавить 🙂
Уже есть
Добрый день , материнская плата lenovo cih61m v1.0 какой процессор подойдет и будет максимально наилучшем ? Помогите пожалуйста а то ничего путного найти не могу
Вообще все зависит от тех задач которые вы перед собой ставите. Но наиболее оптимальным по соотношению цена/производительность будет либо Xeon E3-1220v2 за 1,5к рублей, либо i5-2500 за 1,8к. По производительности они примерно равны. У первого больше кэш L3, а у второго выше частоты в турбобусте и, если актуально, есть встроенное видеоядро. Не знаю как у данной материнки в плане разгона, но если есть такие возможности и если у вас есть желание позаниматься этим, то можно взять i5-2500K за 2к с разблокированным множителем и разогнать его ориентировочно до 4,3-4,5 ГГц, получив при этом бОльшую производительность относительно всех других вариантов (но и большие счета за электричество 🙂 ). Если же нужна максимальная производительность за вменяемые деньги, то посмотрите на Xeon E3-1240v2 за 3.5к рублей. Он будет производительнее первых двух вышеуказанных вариантов на 10-30% в зависимости от задачи, но и цена в 2 раза выше…
…или же можно взять Xeon E3-1270 с чуть меньшей производительностью чем у Xeon E3-1240v2, но стоит он 2,8к рублей.
я на материнскую плату lenovo cih61m v1.0 хочу поставить Xeon E-1290,я так понял что эта мать поддерживает только микро архитектуру Sandy Bridg,ставил Ivy Bridg,не завелась,пищит ошибку и всё тут
В этом списке нет процессора g2030 возможно еще какихто нет.
Добавил
Хочу заменить свой i5 3550 (разогнан до 3,9 (4,1)). Если выбирать между Xeon E3-1270v2 и i7-3770 я так понимаю между ними разницы нет (кроме вк)? Надеюсь прибавку в производительности после моего i5 почувствую например в современных играх?
По цене сейчас i7-3770 на Али стоит дешевле — 5400 руб.
Да, разницы между этими процессорами действительно практически нет. Прибавку, безусловно, почувствуете, правда, небольшую и не во всех играх. А насчет цен — поиск через сайт не всегда выдает самые дешевые варианты. Например вот, 1270v2 за 4300 рублей. Явно вариант интереснее чем 3770.
В догонку, — если уж и брать что-то, то Xeon E3-1280v2 за 6100. Тем более сейчас будет распродажа 11.11 и можно с купонами взять его рублей на 500-700 еще дешевле.
Ну а я бы на вашем месте вообще не стал бы менять камень, а вложил бы эти деньги в замену видюхи на более мощную, возможно, купив ее на том же Али. Прирост в играх будет гораздо заметнее смены 3550 на 1270v2 или 3770.
Добрый день!
А что посоветуете для p55 ud4 вместо 860?
Xeon X3440 (4 ядра, 8 потоков, 2,53(2,93) ГГц) — 650 рублей. Будет самый разумный проц на плату. Разогнать можно неплохо на этой плате
Вообще посмотрите тут процессоры 1156
Добрый день. Какой максимально мощный проц (для 3д моделирования) зайдет в Asus P8P67 LE?
Максимально мощный это Xeon E3-1290v2 за 14к рублей на Али, но лучше взять Xeon E3-1280v2 за 6,5к рублей на Али, частота которого в ТурбоБусте лишь на 100 МГц ниже. Но наиболее оптимальный это Xeon E3-1270 за 3к рублей на Али.
Досталась связка Intel S1200V3RP + Xeon E3-1225v3. Какая видеокарта была бы наиболее оптимальна? Может gtx 960? Заранее спасибо.
GTX 960 норм будет. 1050 TI можно, RX 470
Материнская плата Gigabyte GA-H77-D3H. Стоит процессор i5 3570. Видеокара nVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.
Стоит ли менять процессор? Если да, то какие можно поставить? Лучший по производительности. Заранее спасибо.
Не стоит менять. Процессор справляется с 1050Ti
Материнская плата Gigabyte GA-H77-DS3H rev 1.1. Стоит процессор i5 2400. Видеокарту купил RX 570.
Стоит ли менять процессор? Если да, то какой поставить? Лучший по соотношению цена/производительность.
Можно не менять: ваш процессор будет вытягивать rx 570. А если хотите небольшой запас, процессор xeon e3-1270 подойдёт. У него 4 ядра, 8 потоков, 3,4 (3,8) ГГц — стоит 2900 рублей. Он в многопотоке на 30-40% быстрее
Здравствуйте. У меня системная плата LGA1155 Gigabyte GA-H67M-UD2H rev. 1.0, чипсет H67. Мне подойдут все процессоры на lga1155? Сейчас у меня Core i5-2300, хочу обновить, но на официальном сайте в списке поддерживаемых процессоров к этой МП самый мощный Core i7-2600 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h67m-ud2hrev_10#support-cpu
Здравствуйте. Любой процессор будет работать
ССылка
Здравствуйте! У меня мат.плата асуc p8z68 vlx , проц сейчас стоит i5-2380P, видеокарта MSI GTX 770, хочу поменять карточку на 1660 или 1660 ti, подскажите какой процессор поставить? Чтобы цена-качество. Благодарю!
Xeon E3-1270 — 4 ядерник , 8 потоков, 3,4 ГГц (3,8 буст), 2800 рублей. Даст прирост 15-20%. И e3 1270 полностью не будет раскрывать видеокарту. Поэтому лучше будет пока оставить i5-2380p, а в будущем присмотреться к lga1151 v2 сокету и к процессорам типа i5-9400f. (У нас в городе они б/у по 7-8 тысяч, новые 9500 р)
Благодарю! Только уж если менять мать, то на сокет АМ4… и процессор Ryzen 1600,с возможностью апгрейда, дешевле интел, а по качеству/читать мощности/ не сильно уступает. Подскажите, если поменять на R1600, то какую лучше мать и видео? Заранее благодарю!
Видеокарты: RTX 1660, GTX 1060 (6gb), rx 580 и выше
Плату не подскажу
Здравствуйте На материнке LGA 1155/Asus P8H61-M LE R2.0 Хорошо будет работать e3 1225 проц?
Здравствуйте. Хорошо
Здравствуйте! Предполагается матка Asrock h67de3. Не подскажете оптимальный процессор,и в соотношении цена-качество? Азартных и дурацких игр не предвидится.Перегрузка не предвидится.
Xeon E3-1220 4 ядерник. Стоит 1600 рублей. На данный момент — самый выгодный процессор на этот сокет
dq67sw на мать пойдет e3 2170?
e3-1270 пойдёт. 3-серия может не встать (I5-3570, Xeon V2 и др). У таких плат проблема с биосом: нигде не найти нового биоса. А так чипсет держит все процессоры 1155
Помогите пожалуйста .
Народ помогите . мать Gig h61m ds2 видеокарта gtx 960 ( 2gb) проц i5 2500 раньше стояла gtx 650 1gb после замены видюхи биос сразу начал запускаться очень криво при старте пк биос 1раз коротко пищит и так раз 10 с разницей секунд в 15 , после чего он запускается и нормально работает тоже самое если перезагрузить пк ждешь минуты 2 , и в диспечере указано что биос запускается 0,0 версия биоса посмотрел по аиде F7 . Так то видюха нагружается на 100% в играх и все работает плавно но запус бесит и пару дней назад решил зайти в биос нажал DELETE а биос не открылся раньше открывался даже с 960 а теперь перестал напомню что мать имеет 2 — ной биос 1 основной как я понял а 2 резервный . А и если кто шарит как снести Win10 образовательную на про при установке показывается только возможность установить образовательнуй ! P.S. Заранее спасибо
Большое спасибо за ответ, займусь заменой!
Здравствуйте,проконсультируйте пожалуйста: Есть плата Gigabyte PH67-DS3-B3 LGA1155, стоит i5 2400 + GTX 1060 3GB, раскрывает ли он ее возможности полностью или есть смысл поменять к примеру на Xeon E3-1270 и вообще запуститься ли он на этой плате. Все и процессоры с Вашей таблице пойдут на ней или есть ограничения? Спасибо за уделенное внимание.
-i5 2400 до конца не раскроет видеокарту 1060, поэтому e3-1270 лучший вариант (скорость/цена) под вашу карту.
-Плата ваша по документам работает с e3-1270. Обратите внимание на версию биоса материнской платы. Для xeona нужна версия F5. Если версия биоса F4 или старее, тогда придётся обновить биос.
Здравствуйте,проконсультируйте,пожалуйста..Есть плата Asus p8h77m pro,хочу установить проц xeon e3 1280,однако на сайте поддержки есть максимум xeon 1245v2..запустится ли на ней 1280?..И еще,недавно я узнал,что максимальный tdp процессоров,поддерживаемых моей платой-95w..У 1280 как раз столько же.Не впритык будет?Или лучше взять 1270,он не намного слабее,зато tdp 80w..Плата поддерживает i7 3770,чьим аналогом является e3 1280
Здравствуйте. Плата потянет любой Xeon 1155 сокета
То есть, i7е производительней Xeon(ов) ?…………..
Xeon аналог I7, но без возможности разгона. Поэтому Core I7 с индексом К будут более производительные.
Какой из этих процессоров, будет максимально эффективно работать с видеокартой
Nvidia GТХ 1660 6Гб, на мат. плате Gigabyte Z77x ?…………………
i5-3570 для этой видюхи, уже слабоват………………………….
i7-3770K или любой другой i7 с индексом K
У меня мат. пл. MSi Z68A-G45-B3, GTX-550ti (в BIOS вывод на неё), был i3-2120 Xeon вставил E3-1230-v2 — все заработало.
Решил разогнать память hynix — выставил 1800 МГц — не стартует, не пищит. (В тот день наверное были магнитные бури).
Нажимал кнопку сброса BIOS, вытаскивал батарейку (не верил что при замене железяк — батарейку нужно вынимать, до этого всё менял с батарейкой — ok),
кое-как стала заводиться но экран черный.
1: что придётся при каждом сбросе вставлять проц со встроенной видюхой чтобы настроить вывод на дискретную видяху?
2: можно ли с этим процессором гнать память?
Гнать с этим процессором можно. Вам нужно найти оптимальный разгон на озу. Скорее всего сама ддр память особо не гонится
нужна помош
Пишите, может помогу
Xeon e3 1245 v2 пойдет для матери biostar h61mlb? https://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=544
Конечно пойдет
у меня сейчас i3 1151 если куплю i7 производительность увеличится? сокет 1151
Если у Вас i3 8-серии (8100, 8300), то на процентов 20 минимум. Если серия i3 6-ой или 7-ой, то на процентов 75 (тоже минимум). Это если сравнивать самый производительный i3 и самый слабый i7
Great, I really like it! Youre awesome
всем привет) кто ставил себе ксеон е3 1230, 1240, 1270 v2 (равноценный i7 2700(3770)К) какой встанет и будет пахать на материнке asus p8p67-m pro(b3) 1155 сокет ?
Добрый день. E3-1230, E3-1230 v2, E3-1245 v2 будут работать 100%. Вообще чипсет p67 должен полностью все процессоры держать, в том числе и xeon’ы е3 v1 и v2.
Здравствуйте! у меня проц i3 — 2120 Ломаю голову какую видеокарту лучше выбрать… я так понимаю на 6ГБ видюху этот процессор не потянет? Хотя бы на 4ГБ какую лучше выбрать? … По калькулятору совместимости с GeForce GTX 1050ti разнится более чем на 20%… стоит ее брать или поискать другую?
Здравствуйте. GTX 1050ti не выходная карта. Лучше взять постарее на 2 гб GTX 750TI, 760, Raden 7850, 7870, R9 270x. I3-2120 не вытянет 1050TI, кроме того, GTX 1050TI не выгодная покупка (производительность/цена). Для видеокарт помощнее нужно уже и процессор менять. Если брать карту с запасом на будущее, обратите внимание на GTX 1060 и RX 480. А процессор — любой 4-х ядерник с частотой 3.1+ ГГц
Здравствуйте, извините если поздно отвечаю. Должны все работать. У меня просто почти аналогичная конфигурация. Материнская Asus P8P67 WS Revolution и процессор раньше стоял Intel Xeon E3-1220 v2, всё отлично работало. Затем просто сменил на более мощный Intel Xeon E3-1290 v2. Всё стало быстрее. Загрузка всего 8 секунд занимает. А с первым около 18-20.